Гонтарева отреагировала на визит НАБУ к главе Райффайзен Банка Аваль

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что возможное задержание главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука связано с его работой в НБУ.

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«Не с МВФ, не с Райффайзеном же [не связано]. Он только вышел на работу туда. Террор крепчает», — сказала она.

По словам Гонтаревой, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.

«Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни», — отметила экс-глава НБУ.

Напомним, вечером 11 ноября сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка Аваль, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

По данным информированного источника, Писаруку вменяют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.