НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Должностные лица задержаны “по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО” ВиЭйБи Банк “.
“Речь идет о бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО” ВиЭйБи Банк “и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами” ВиЭйБи Банк “. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины”, – отметили в НАБУ .
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и мере пресечения. В НАБУ добавили, что тайна следствия не позволяет обнародовать более подробную информацию.
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