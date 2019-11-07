НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Должностные лица задержаны “по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО” ВиЭйБи Банк “.

“Речь идет о бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО” ВиЭйБи Банк “и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами” ВиЭйБи Банк “. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины”, – отметили в НАБУ .

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и мере пресечения. В НАБУ добавили, что тайна следствия не позволяет обнародовать более подробную информацию.