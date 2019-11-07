0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 186 0

НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

НАБУ задержало 7 человек по делу о хищении 1,2 млрд грн кредита Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Должностные лица задержаны “по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО” ВиЭйБи Банк “.

“Речь идет о бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО” ВиЭйБи Банк “и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами” ВиЭйБи Банк “. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины”, – отметили в НАБУ .

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и мере пресечения. В НАБУ добавили, что тайна следствия не позволяет обнародовать более подробную информацию.

По материалам День
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.