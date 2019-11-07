Рада поддержала криминализацию незаконной добычи янтаря

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря.
Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.
В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. – 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Вышеперечисленные действия, которые повлекли тяжкие последствия (ущерб более 85 тыс. гривен), наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Кроме того, законопроект предлагает урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в местах добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды и рекультивации земель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишниковВчера, 14:02 - 5243 26
Минобороны планирует отменить военный призывВчера, 13:32 - 1977 11
"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандалаВчера, 14:31 - 2609 5
Инфляция в Китае в октябре ускорилась до максимума почти за 8 лет11 ч. назад - 344 4
Производитель «Мерседесов» уволит 1 100 менеджеров13 ч. назад - 760 4
В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗВчера, 23:02 - 5232 1
Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать долларыВчера, 21:00 - 3674 2
Китайский «День холостяка» заблокировал работу Приват24Вчера, 17:40 - 2134 3
Минимальную зарплату предлагают повысить, а доплаты к ней отменить - законопроект4 ч. назад - 2001
Украинская полиция купит кроссоверыВчера, 19:40 - 1804 4
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)3 ч. назад - 134
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)Вчера, 12:05 - 362
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1651 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2283
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3571