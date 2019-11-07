Китайский «День холостяка» заблокировал работу Приват24

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В понедельник, 11 ноября 2019 года, в работе Приват24 произошел очередной сбой в связи с огромным количеством транзакций украинцев. Платежи перестали проходить из-за наплыва украинских покупателей на виртуальной торговой площадке AliExpress. Об этом UBR.ua рассказал руководитель пресс-службы Приватбанка Олег Серга.
Отметим, сегодня в Китае на AliExpress проходит масштабная распродажа, приуроченная к ежегодному «Дню холостяка».
«Одномоментно нагрузка на процессинг сегодня составила 60 тыс. транзакций в минуту, при максимальной пропускной способности в 30 тыс. операций. Сейчас урегулировали этот момент, и платежи идут без проблем. На это потребовался примерно час. Пик транзакций прошел», – сказал Серга.
В Приватбанке отметили, что во время пиковых нагрузок, при совершении операций баланс на счетах мог не обновляться. В таком случае, если покупатель дважды оплачивал одну и ту же покупку, списанные второй раз деньги ему автоматически возвращались на карту.
В то же время в банке добавили, что во время Черной пятницы (еще один популярный сезон больших распродаж) такого наплыва покупателей обычно не наблюдается. Поэтому в конце ноября, когда магазины начнут делать скидки, система сбоить не должна.
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