"Брусничка" Ахметова уходит с рынка

Компания “Украинский ритейл”, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, закрывает сеть супермаркетов “Брусничка” из-за потери магазинов на оккупированных территориях и задолженности более чем 1 миллиард гривен.

Об этом заявил генеральный директор “Украинский ритейл” Евгений Хворостянко.

“С момента начала военного конфликта в Донбассе “Украинский ритейл” лишился 53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины в сети Брусничка, они приносили 80% всей прибыли”, – говорит Хворостянко.

Отмечается, что сначала “Брусничка” переехала и попыталась развиваться в Днепре, но из-за высокой конкуренции идея провалилась.

Задолженность компании составляет 1,098 млрд грн, говорится в постановлении суда. Банкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам – 6,5 млн грн.

Но наибольшая задолженность в размере 652 млн грн у ритейлера перед поставщиками. Сообщается, что активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Балансовая стоимость активов “Украинский ритейл” составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности – около 34 млн грн.