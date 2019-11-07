"Брусничка" Ахметова уходит с рынка

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Компания “Украинский ритейл”, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, закрывает сеть супермаркетов “Брусничка” из-за потери магазинов на оккупированных территориях и задолженности более чем 1 миллиард гривен.
Об этом заявил генеральный директор “Украинский ритейл” Евгений Хворостянко.
“С момента начала военного конфликта в Донбассе “Украинский ритейл” лишился 53 магазинов, оставшихся на неподконтрольной территории. Это были крупнейшие магазины в сети Брусничка, они приносили 80% всей прибыли”, – говорит Хворостянко.
Отмечается, что сначала “Брусничка” переехала и попыталась развиваться в Днепре, но из-за высокой конкуренции идея провалилась.
Задолженность компании составляет 1,098 млрд грн, говорится в постановлении суда. Банкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам – 6,5 млн грн.
Но наибольшая задолженность в размере 652 млн грн у ритейлера перед поставщиками. Сообщается, что активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Балансовая стоимость активов “Украинский ритейл” составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности – около 34 млн грн.
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