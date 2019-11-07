В Нафтогазе рассказали, что произойдет, если контракта с РФ не будет

В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

“Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе.

Последний раз, когда Газпром делал подобное – зимой 2014-2015 годов, – потерял более 5 млрд долл., по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему”, – подчеркнул Коболев.

Коболев сказал, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжит судебные процессы с Газпромом.

“Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долл. по истекшему арбитражу и биться еще за 12 млрд долл. по текущему арбитражу.

Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины”, – говорит глава Нафтогаза.

В Нафтогазе отмечают, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

“Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз изыскал дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. – это рекордно высокий уровень за последние годы.