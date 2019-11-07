Alibaba установила рекорд распродажи: полмиллиарда покупателей и $38 млрд выручки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайская компания AlibabaGroup Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяка (или День одиноких людей), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше $38,3 млрд (268 млрд юаней). Покупателями стали свыше 500 млн людей со всего мира, сообщает Bloomberg.
Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг $16,3 млрд (114 млрд юаней), что составило более половины продаж за весь день годом ранее.
11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму $30,7 млрд, что на 27% превысило показатель предыдущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишниковВчера, 14:02 - 4832 19
Минобороны планирует отменить военный призывВчера, 13:32 - 1691 9
Маркарова рассказала, как за 4 года уменьшить госдолг Украины до 40% ВВПВчера, 12:01 - 2045 6
Украинская полиция купит кроссоверыВчера, 19:40 - 1481 5
"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандалаВчера, 14:31 - 2318 4
Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишниковВчера, 14:02 - 4832 19
В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗВчера, 23:02 - 3979
Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать долларыВчера, 21:00 - 2919 2
"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандалаВчера, 14:31 - 2318 4
Маркарова рассказала, как за 4 года уменьшить госдолг Украины до 40% ВВПВчера, 12:01 - 2045 6
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)47 мин. назад - 34
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)Вчера, 12:05 - 331
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1604 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2280
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3553