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Alibaba установила рекорд распродажи: полмиллиарда покупателей и $38 млрд выручки

Alibaba установила рекорд распродажи: полмиллиарда покупателей и $38 млрд выручки

Китайская компания AlibabaGroup Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяка (или День одиноких людей), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше $38,3 млрд (268 млрд юаней). Покупателями стали свыше 500 млн людей со всего мира, сообщает Bloomberg.

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг $16,3 млрд (114 млрд юаней), что составило более половины продаж за весь день годом ранее.

11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму $30,7 млрд, что на 27% превысило показатель предыдущего года.

По материалам НВ
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