Швейцарские инвесторы переведут свой завод из Польши в Украину

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В 2020 году швейцарская компания Calyx Capital Advisers переведет завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Украину. Предприятие разместят в Ивано-Франковске, где будет работать до 1000 человек. Об этом сообщает UBN.
Также в следующем году Calyx начинает работу в новом промышленном парке Белой Церкви над постройкой завода по производству автозапчастей, в результате чего 450 рабочих мест из Германии переместятся в Украину.
В более долгосрочной перспективе компания планирует освоить более 25 тысяч квадратных метров Запорожского автомобильного завода, чтобы создать ориентированный на ЕС “бизнес-кампус” по запчастям и обслуживанию, в котором будут работать 5000 человек.
“Украина может стать крупным производственным центром будущего. В Польше вы не сможете найти людей. Венгрия слишком дорогая. Из больших стран есть только Румыния и Украина”, — резюмировал Тобиас Хундертмарк, управляющий партнер Calyx.
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