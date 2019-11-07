Рада предварительно поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, известной как “площадки Яценко”.
За соответствующее решение проголосовали 378 депутатов.
Именно комитетское голосования за законопроект 2047-Д фигурировало в скандале о 30 тысячах долларов, которые якобы предлагали депутатам “Слуги народа” за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.
Согласно пояснительной записке, теперь внедряется новая модель оценки объекта недвижимости.
Любой сможет свободно получить справку об автоматической оценке объекта недвижимости и на ее основании заключить сделку.
Предусматривается автоматическое обнародования всей информации об объекте недвижимости и его стоимость (если это не нарушает закон “О защите персональных данных”). Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме.
В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимости, определенного модулем автоматически, лицо может провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.
Справка об автоматической оценке будет стоить примерно 75 гривень (2,5% от прожиточного минимума на 1 января), а регистрация отчета об оценке в Единой базе – примерно 300 гривень (10% от прожиточного минимума). До этого такая опция стоила 1800 гривень.
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