Как составить идеальное резюме: полезные советы — Finance.ua

Как составить идеальное резюме: полезные советы Сегодня 12:13 — Личные финансы

Как составить идеальное резюме: полезные советы, Фото: freepik

Резюме — это маркетинговый инструмент, а не полный список всех ваших мест работы или автобиография. Его аудитория — рекрутеры и менеджеры по найму, которые в среднем тратят всего 7,4 секунды на просмотр заявки.

Как сделать так, чтобы эти секунды не прошли даром, рассказывает The Economist.

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Задача номер один в резюме — не отталкивать читателя. Если вы думаете о том, чтобы добавить водяной знак с вашими инициалами, подумайте еще раз: вы слишком стараетесь.

Используйте чистый, простой формат и избегайте причудливых шрифтов (Arial или Helvetica подойдут, а Century Gothic — нет).

Добавление цвета не означает использование бирюзового фона. Это также не означает использовать фиолетовый шрифт.

Клише могут стать причиной того, что вас не позовут на собеседование. Так же как и опечатки: проверяйте орфографию и вычитывайте снова и снова.

Вы удивитесь, как часто кто-то забывает указать свое имя и контактные данные. Откажитесь от заезженных описаний («образованный и страстный профессионал», «внимательный к деталям») — факты должны говорить сами за себя. Но не все факты.

Вы можете подумать, что включение вашего рейтинга в Overwatch — это причудливый способ проиллюстрировать, насколько вы быстро ориентируетесь в ситуации.

Рекрутер может сделать вывод, что это свидетельствует о том, что вы часами лежите на диване, привязаны к игровой консоли.

Не стоит писать резюме за час — не спешите его отшлифовать. Конденсируйте, фильтруйте и дистиллируйте, пока то, что у вас останется, не будет отражать вашу сущность. Любое резюме может поместиться на одной странице, даже если вы прошли стажировку в восьми лучших больницах мира.

Если вы провели три недели летом, когда вам было 17, ведя бухгалтерию в хозяйственном магазине вашего дяди, никому не нужно знать об этом, если вам сейчас больше 25 лет. Чем старше вы становитесь, тем больше вы должны отдавать предпочтение опыту работы, а не образованию.

Адаптируйте свое резюме для каждой вакансии, внося в него соответствующие изменения и выделяя разные сферы. Иначе вы будете похожи на зануду, рассказывающего одну и ту же историю каждому встречному. Не всех — и не каждого рекрутера — интересуют одни и те же вещи.

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Если вы можете количественно оценить свое достижение, сделайте это. Студент второго курса юридического факультета, который только что окончил летнюю стажировку и работал над шестью соглашениями по слиянию и поглощению? Укажите это.

Разумные пробелы в резюме не являются причиной для беспокойства. Жизнь — штука не простая, и иногда люди берут отпуск; вам не нужно объяснять, что вы провели три месяца между работой в походах вокруг Мачу-Пикчу, чтобы проветрить голову и зарядиться энергией. Другое дело — десятилетний перерыв в работе.

Так же, как и постоянные смены работы, что является таким же красным флажком для рекрутеров, как признание в том, что у вас никогда не было долговременных отношений, для незнакомца на вечеринке.

Но если это описывает вашу трудовую биографию, то, вероятно, у вас есть более серьезные проблемы, которые одно только резюме, каким бы искусным оно ни было, не решит.

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После того как вы отправили свою заявку, воздержитесь от отправки электронных писем потенциальным работодателям, чтобы проверить, получили ли они ее. Вы рискуете прослыть назойливым человеком, который посылает сообщения, чтобы проверить, пришли ли его предыдущие письма.

В своей вступительной речи в Кеньонском колледже в 2005 году Дэвид Фостер Уоллес, американский писатель, использовал метафору рыбы, которая не замечает, что ее окружает, чтобы указать на опасность «естественной, жесткой установки по умолчанию, которая заключается в том, чтобы быть глубоко и буквально эгоцентричным».

Ваша жизнь, по его словам, должна иллюстрировать острое осознание внешнего мира. Так же, как и ваша автобиография.

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Подготовка презентации ваших навыков и достижений будет неизбежно отражать суверенность и самовлюбленность вашего «королевства размером с череп», как описал его Уоллес.

Поэтому, выходя на рынок труда, прислушивайтесь к его совету молодым выпускникам: старайтесь всегда осознавать свое место в большой схеме вещей.

Справка Finance.ua:

По данным Gradus Research, почти 70% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны;

по данным Dou.ua, медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях;



Work.ua сообщает, с февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению в вакансиях от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.



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