Как распознать токсичного работодателя: ключевые признаки, на которые следует обратить внимание во время трудоустройства — Finance.ua

Как распознать токсичного работодателя: ключевые признаки, на которые следует обратить внимание во время трудоустройства Сегодня 12:07 — Личные финансы

Как распознать токсичного работодателя: ключевые признаки, на которые следует обратить внимание во время трудоустройства, Фото: freepik

Работа в токсичной среде может стать главной причиной увольнения, даже больше чем недовольство зарплатой. В такой компании часто встречается неэтичное и пренебрежительное поведение, а к сотрудникам нет должного отношения. Однако хорошая новость в том, что признаки токсичного работодателя можно заметить еще на этапе собеседования.

Специалисты budni. robota собрали red flags, на которые нужно обратить внимание, чтобы не попасть в токсичную компанию.

Непонятное описание вакансии и первое общение с рекрутером

Еще до начала собеседования могут раздаться тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание.

Если описание вакансии очень размыто: невозможно понять четкие требования к кандидату, а условия работы и компенсации вообще не указаны, это сразу демонстрирует неуважительное отношение компании к сотрудникам.

Но такой же отрицательный признак — слишком привлекательные условия работы. Например, когда ищут кандидатов без опыта, а заработную плату предлагают выше средней.

Если во время первого общения рекрутер вас перебивает, хамит, назначает собеседование, не поинтересовавшись об удобном для вас времени и формате, то это также тревожный звонок, указывающий, что в компании не все в порядке.

Работодатель уклоняется от вопросов о зарплате

Одним из показателей токсичной компании является непонятность финансового вознаграждения.

Вам могут говорить фразы типа «Все зависит только от вас», «У нас нет фиксированной ставки», «Окончательную сумму вашего заработка мы скажем только после успешного прохождения всех этапов трудоустройства» и т. д.

Такие фразы означают, что в компании могут задерживать заработную плату, не выплачивать какую-то ее часть или что вас ждут овертаймы и большая нагрузка, чтобы заработать оговоренную сумму.

Работодатель плохо отзывается о сотрудниках и не дает пообщаться с ними

Когда вам рассказывают, как появилась эта вакансия, может оказаться, что предыдущий сотрудник не справлялся с поставленными задачами, был странным и слабым, а нам нужны сильные духом и энергичные.

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Это явный признак токсичного работодателя, ведь рассказывать негатив о бывших сотрудниках за их спиной, да еще и неуважительным тоном, как минимум непрофессионально.

В «ядовитой» среде руководство контролирует круг общения своих сотрудников и не дает им возможности для коммуникации с потенциальными коллегами, а возможно, и с коллегами из других отделов.

Это тревожный колокольчик, сигнализирующий, что руководители не доверяют своим сотрудникам. Также это очевидный признак микроменеджмента, жесткой политики и угнетающего поведения.

У компании нет недостатков

Во время собеседования кандидатов часто просят назвать свои слабые стороны, ведь понимают, что они есть у всех и нужно знать, насколько они критичны для вакантной должности и насколько самокритичен сам кандидат.

То же касается компании и ее корпоративной культуры — пожалуй, трудно найти такую, чтобы все было идеально для всех. В токсичной среде менеджеры отказываются признать какие-либо ошибки и искать способы их исправления.

Если на собеседовании с вами отказываются обсудить слабые стороны компании, это red flag. Ведь за идеальностью могут скрываться нереалистичные требования ко всем вокруг, за невыполнение которых потом будут наказывать так же всех.

Слишком быстрые процессы трудоустройства

Если не успели выполнить тестовое задание, а вам уже предлагают работу, не дают времени на обдумывание, отправляют офер и торопят с его принятием, здесь явно что-то не так.

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Важно понимать, что просьбы работодателя о немедленном решении и откровенном давлении свидетельствуют о том, что он, вероятно, хочет заблокировать вашу способность принимать объективное решение. И такое давление в дальнейшем может оказаться постоянным.

Очень короткое собеседование часто свидетельствует о том, что компании безразлично, кого нанимать, ей важно поскорее закрыть вакансию, а значит — либо она очень поспешно масштабируется, либо в отчаянии. Ни один из вариантов не может свидетельствовать о том, что работать в ней будет комфортно.

Помните, что поиск работы — это двусторонний процесс, и кандидату нужно также выбирать работодателя, как он выбирает его, и обращать внимание на все тревожные звоночки, чтобы потом не жалеть о своем решении.

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