Кого ищут работодатели в Киеве: 10 самых востребованных профессий — Finance.ua

Кого ищут работодатели в Киеве: 10 самых востребованных профессий
В первую десятку наиболее востребованных работодателями профессий входят работники всех основных сфер — промышленности, коммунального хозяйства и быта, транспорта и логистики, экономики, медицины, образования.
Об этом свидетельствуют данные Киевского городского центра занятости.
«Количество вакансий на предприятиях Киева растет. Из-за войны многие работодатели испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы», — говорится в сообщении.
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В первом полугодии 2024 года работодатели проинформировали Киевскую службу занятости о наличии более 8 тыс. вакансий. К середине июня в базе столичной службы занятости насчитывалось 3 тысячи предложений от работодателей.
10 самых востребованных вакансий:
- монтажники радиоэлектронной аппаратуры — 267 вакансий;
- бухгалтеры — 261 вак.;
- водители автотранспортных средств -196 вак.;
- учителя — 113 вак.;
- медицинские сестры/братья — 143 вак.;
- продавцы продовольственных товаров -189 вак.;
- повара — 200 вак.;
- уборщики служебных помещений — 278 вак.;
- помощники воспитателя — 110 вак.;
- охранники — 94 вак.;
- администраторы — 125 вакансий.
«Работодатели готовы платить работникам конкурентные зарплаты, создают для них на предприятиях современные комфортные условия труда, которые отвечают европейским требованиям. В то же время они рассчитывают на высокий профессиональный уровень кандидатов. Преимуществом также является опыт претендентов», — говорят в Киевском центре занятости.
Вакансии города Киева можно также искать на Едином портале вакансий.
Напомним, рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.
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