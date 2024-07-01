Кого ищут работодатели в Киеве: 10 самых востребованных профессий — Finance.ua

Кого ищут работодатели в Киеве: 10 самых востребованных профессий Сегодня 16:00 — Личные финансы

Кого ищут работодатели в Киеве: 10 самых востребованных профессий

В первую десятку наиболее востребованных работодателями профессий входят работники всех основных сфер — промышленности, коммунального хозяйства и быта, транспорта и логистики, экономики, медицины, образования.

Об этом свидетельствуют данные Киевского городского центра занятости.

«Количество вакансий на предприятиях Киева растет. Из-за войны многие работодатели испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы», — говорится в сообщении.

Читайте также ТОП-5 самых востребованных вакансий в армии

В первом полугодии 2024 года работодатели проинформировали Киевскую службу занятости о наличии более 8 тыс. вакансий. К середине июня в базе столичной службы занятости насчитывалось 3 тысячи предложений от работодателей.

10 самых востребованных вакансий:

монтажники радиоэлектронной аппаратуры — 267 вакансий;

бухгалтеры — 261 вак.;

водители автотранспортных средств -196 вак.;

учителя — 113 вак.;

медицинские сестры/братья — 143 вак.;

продавцы продовольственных товаров -189 вак.;

повара — 200 вак.;

уборщики служебных помещений — 278 вак.;

помощники воспитателя — 110 вак.;

охранники — 94 вак.;

администраторы — 125 вакансий.

«Работодатели готовы платить работникам конкурентные зарплаты, создают для них на предприятиях современные комфортные условия труда, которые отвечают европейским требованиям. В то же время они рассчитывают на высокий профессиональный уровень кандидатов. Преимуществом также является опыт претендентов», — говорят в Киевском центре занятости.

Вакансии города Киева можно также искать на Едином портале вакансий

Напомним, рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.