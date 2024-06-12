Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика) — Finance.ua

Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)

По информации сайта Work.ua, соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше показателей апреля.

Об этом пишет Work.ua.

Но количество предложений работы выросло. Соответственно, конкуренция среди соискателей снова снизилась. Такая тенденция длится уже пять месяцев. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года.

Как писал ранее Национальный банк Украины в своем Инфляционном отчете , предложение рабочей силы ограничивают дальнейшая миграция за границу, мобилизация, медленная адаптация ВПЛ на новых местах проживания и усиление диспропорций на рынке труда. В то же время меньше резюме может свидетельствовать об успешном поиске работы и росте занятости украинцев, что подтверждается результатами опроса.

Традиционно самая высокая конкуренция за дистанционные должности, хотя и здесь откликов постепенно становится меньше. Среди предложений оффлайн-работы по показателю конкуренции лидируют Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская области.

А самую низкую конкуренцию неизменно видим в Херсонской, Закарпатской и Черновицкой области.

Общий спад конкуренции несколько снизил градус напряжения в IT: конкуренция за самые популярные должности (Front-end программист, верстальщик, вебдизайнер, тестировщик) снизилась, но все еще в 10−20 раз выше средней.

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