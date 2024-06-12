Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика) — Finance.ua
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Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)

Личные финансы
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Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)
Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)
По информации сайта Work.ua, соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше показателей апреля.
Об этом пишет Work.ua.
Но количество предложений работы выросло. Соответственно, конкуренция среди соискателей снова снизилась. Такая тенденция длится уже пять месяцев. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года.
Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)
Как писал ранее Национальный банк Украины в своем Инфляционном отчете, предложение рабочей силы ограничивают дальнейшая миграция за границу, мобилизация, медленная адаптация ВПЛ на новых местах проживания и усиление диспропорций на рынке труда. В то же время меньше резюме может свидетельствовать об успешном поиске работы и росте занятости украинцев, что подтверждается результатами опроса.
Где самая большая конкуренция на рынке труда: вакансии и регионы (инфографика)
Традиционно самая высокая конкуренция за дистанционные должности, хотя и здесь откликов постепенно становится меньше. Среди предложений оффлайн-работы по показателю конкуренции лидируют Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская области.
А самую низкую конкуренцию неизменно видим в Херсонской, Закарпатской и Черновицкой области.
Общий спад конкуренции несколько снизил градус напряжения в IT: конкуренция за самые популярные должности (Front-end программист, верстальщик, вебдизайнер, тестировщик) снизилась, но все еще в 10−20 раз выше средней.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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