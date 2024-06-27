ТОП-5 самых востребованных вакансий в армии — Finance.ua

ТОП-5 самых востребованных вакансий в армии Сегодня 17:07

ТОП-5 самых востребованных вакансий в армии

В Украине идет масштабная кампания по рекрутингу. Как и на любом рынке труда, у украинской армии есть более популярные должности. Первое место среди них занимает пехота.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

Какие направления наиболее востребованы в армии

По словам Грезева, больше всего людей нужно пехоте, то есть запрос на пехоту на первом месте. На втором месте расположены профессии, относящиеся к медицинской специальности.

На третьем месте по количеству вакансий штабные должности, на четвертом — все, что касается транспортировки.

Пятое место делят вакансии в IT и сфера беспилотных систем.

«Но стоит заметить, что если говорить об IT, то за одной вакансией, как правило одна должность. Все, что касается боевых специальностей, медицинских, за каждой вакансией может быть много должностей. То есть если есть вакансия оператор дрона, то велика вероятность, что ищут не одного человека, а 10−15», — объясняет Владислав.

Он отмечает, что количество должностей, стоящих за одной вакансией, является секретной информацией. Ее нельзя ни раскрывать, ни публиковать, потому что таким образом будет раскрыта укомплектованность подразделений.

Сколько людей откликаются на вакансию

«У нас опять же конкурируют штабные должности (в среднем 53 отклика) и IT (в среднем 78 откликов). Они имеют примерно одинаковое количество откликов за все время нашей работы», — делится Владислав Грезев.

Вторую позицию по количеству откликов занимают должности, связанные с БПЛА (в среднем 34 отклика), после них популярность имеет пресс-служба (в среднем 90 откликов).

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Далее статистика по откликам следующая:

категория «другое» (например, повара)

транспортные вакансии

медицинские вакансии

разведка на земле

пехота

Важно отметить, что количество откликов коррелирует с количеством вакансий.

«Меньше всего откликов мы имеем по специальности авиация, но в частности, потому что там всего 16 вакансий. За все время нашей деятельности там 400 человек откликнулись», — приводит пример Грезев.

В общем, сложно отследить динамику заинтересованности в рекрутинге, поскольку среднее количество откликов на одну вакансию не показывает реальную ситуацию.

«Может быть такое, что по одной вакансии есть одна должность. Может быть больше. То есть 100% на каждую вакансию куча должностей, потому что нужны специалисты, которые могут управлять разными средствами, бронированными, вести огонь и т. д. », — объясняет основатель рекрутингового агентства.

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