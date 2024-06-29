Как работодатели предотвращают эмоциональное выгорание работников — опрос Сегодня 12:07

Как работодатели предотвращают эмоциональное выгорание работников — опрос, Фото: freepik

Ментальное здоровье работников — один из самых больших вызовов в 2024 году. Этот тренд глобальный — международные исследования показывают, что люди во всем мире переживают за свое будущее. В Украине, очевидно, этот тренд является в разы более актуальным из-за контекста полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

По данным опросов, 50% респондентов сталкивались с состоянием выгорания на работе. В то же время 26% затруднились ответить на вопрос о выгорании.

Это может свидетельствовать о том, что люди не имеют контакта с собой, не могут вовремя заметить свое состояние и предотвратить его ухудшение.

К сожалению, 90% не обращались за помощью к руководителю или HR-специалисту, когда чувствовали себя на грани выгорания.

В то же время работодатели считают, что ментальное состояние оказывает наибольшее влияние на эффективность работника.

Но это осознание не всегда находит свое проявление в корпоративной культуре.

Только 17% компаний уже включили в пакет нематериальной мотивации работников мероприятия, направленные на повышение личного благосостояния. Также:

20% - планируют это сделать;

45% - изучают потребность в таких мероприятиях;

18% — нет таких планов в ближайшей перспективе.

В то же время бенефиты, которые предлагают компании, не всегда отвечают ожиданиям сотрудников.

Соискатели больше всего стремятся иметь гибкий график и возможность работать удаленно, а вот корпоративные мероприятия, которые чаще всего предлагают компании как бенефит, их мало интересуют.

В контексте ментального здоровья достаточно интересно, что такое преимущество, как наличие корпоративного психолога, обе группы опрошенных поставили на последнее место.

И здесь мы имеем две гипотезы. Во-первых, возможность быть гибкими и балансировать в сложных сегодняшних условиях имеет большее влияние, чем психотерапия.

Во-вторых, нередко работники относятся с недоверием к корпоративным психологам, потому что сомневаются в конфиденциальности сессий. И здесь компаниям важно налаживать прозрачную коммуникацию и строить атмосферу доверия.

Напомним, в Украине снова выросла средняя зарплата: в первом квартале она составила 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% выше, чем в прошлом году. Правда, в долларовом эквиваленте она все равно ниже, чем до полномасштабной войны.

Самые высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры.

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