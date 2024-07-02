«єРобота»: за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса — Finance.ua

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«єРобота»: за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса

Кредит&Депозит
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«єРобота»: за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса
«єРобота»: за 2 года программы государство инвестировало 8,5 млрд в развитие бизнеса
Через государственные гранты по программе «єРобота» малый и средний бизнес получил 8,5 млрд финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В сообщении говорится, что более 18 000 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по правительственному проекту «єРобота».
Отмечается, что за два года действия проекта государство инвестировало через гранты в предпринимательство 8,5 млрд.
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«При государственной поддержке открыты тысячи новых компаний, действующие получили возможности для роста, увеличения объемов производства, выхода на новые рынки. Они работают, платят налоги, создают рабочие места — более 55 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях создадут получатели грантов», — сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
С начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:
  • по программе «Власна справа» — выдано 16 490 микрогрантов на 3,9 млрд;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 672 гранта на 3,4 млрд;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 211 грантов на 925 млн;
  • ветеранам и членам их семей — выдано 634 гранта на 283 млн.
Сообщается, что информацию о получении гранта по программе «Власна справа» можно найти на сайте.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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