Онлайн поиск работы: как трудоустроиться, не выходя из дома — Finance.ua

Онлайн поиск работы: как трудоустроиться, не выходя из дома Сегодня 12:08 — Личные финансы

Онлайн поиск работы: как трудоустроиться, не выходя из дома, Фото: freepik

Если вам нужна работа, но вы не можете проходить собеседования, можно попытаться дистанционно пройти собеседование. Современные работодатели все чаще проводят онлайн набор, поэтому можно использовать технологии для поиска работы, не выходя из дома.

Специалисты budni. robota предлагают решения для цифрового рекрутинга, благодаря которым вы можете подать заявку, пройти собеседование и получить должность, не выходя из дома.

Используйте технологии в свою пользу

Посредством видеотехнологий можно пообщаться с работодателями и рекрутерами без необходимости встречаться лично. Сообщите HR-у, что вы открыты для использования видеоплатформ.

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Перед видеособеседованием всегда проверяйте интернет-соединение и настройку звука, чтобы убедиться, что во время видеовызова у вас не было помех. Убедитесь, что все загрузки могут прервать разговор.

Создайте интерактивное резюме

Технологии цифрового рекрутинга позволяют кандидатам записывать себя с мобильного телефона, ноутбука, стационарного компьютера или планшета в удобное для них время, отвечая на заранее определенные вопросы.

Вы можете отправить цифровое резюме нескольким потенциальным работодателям для ознакомления, что ускорит поиск работы.

Обратитесь в рекрутинговую компанию

Если вам сложно найти работу самостоятельно, обратитесь к специалистам, которые имеют непосредственный доступ к потоку актуальных вакансий, которые могут лучше всего подойти именно вам.

Рекрутинговые компании помогут в поиске работы, вы получите доступ к свежим вакансиям и карьерным консультациям.

Однако следует учитывать, что такая услуга платная, поэтому не всем может подойти.

Проверьте сайты компаний, в которых вы хотели бы работать

Большинство компаний публикуют вакансии на своих сайтах, прежде чем распространять эту информацию на job-порталах, например.

Вполне вероятно также, что объявления о работе в компании будут более подробными.

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Обычно удобная навигация сайта приведет к контактной информации, благодаря которой вы выйдете на нужные отделы/людей, отвечающие за рекрутинг.

Просмотрите сайты профессиональных организаций

Составьте список всех профессиональных сообществ, связанных с вашей будущей сферой работы.

Перейдите на их вебсайты, чтобы узнать, предлагают ли они какой-либо тип профессиональной помощи в поиске работы участникам сообщества.

Кроме того, многие такие сообщества предлагают наставников новичкам представителям определенных отраслей.

Проверьте статус заявки

Если вы подали заявку через сайт компании, скорее всего, можете проверить ее статус. Если вы отправили резюме по электронной почте, подождите 5−7 дней, прежде чем связываться с потенциальным работодателем.

Лучше всего позвонить или написать по электронной почте в HR-отдел. Если вы попросите предоставить информацию о статусе своей заявки, обязательно укажите свое полное имя и дату первоначальной подачи.

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Важно придерживаться любых конкретных инструкций, которые дает потенциальный работодатель по дальнейшей работе с заявлением. К примеру, некоторые работодатели просят не обращаться вообще. Остальные просят подождать, пока пройдет определенное время.

Улучшайте свой профиль в LinkedIn

Будьте как можно активнее на нетворкинг-платформах, например LinkedIn. Включите настройки профиля LinkedIn, чтобы рекрутеры и работодатели знали, что вы активно ищете работу — это означает, что ваш профиль появится в активных поисках, связанных с вашей сферой деятельности.

Таким образом, значительно увеличится вероятность того, что HR свяжется с вами и предложит интересные возможности. Смелее публикуйте в своей ленте сообщения о том, что вы активно ищете работу, указывая должность, на которую вы претендуете, и подробно описывая свои ключевые навыки и опыт.

Наберитесь терпения, ища работу, не выходя из дома. Может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем ваши усилия принесут первые результаты. Главное — не останавливайтесь, вы обязательно найдете должность, соответствующую вашей квалификации.

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