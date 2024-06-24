Электронное направление на ВВК и онлайн-рекрутинг: чего еще ждать в приложении «Резерв+» — Finance.ua

Электронное направление на ВВК и онлайн-рекрутинг: чего еще ждать в приложении «Резерв+» Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Электронное направление на ВВК и онлайн-рекрутинг: чего еще ждать в приложении «Резерв+»

В приложении «Резерв+» уже введен функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП. В будущем появятся электронные направления на ВВК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает NV.

«Мы уже разработали функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП. Когда гражданин видит, что данные не найдены (это такой статус в приложении Резерв+), это часто означает, что в информации о нем в реестре, которую вносит работник ТЦК и СП, например, неверный налоговый номер или фамилия, имя, отчество», — рассказала она.

По ее словам, оператор ТЦК и СП может ошибиться и неверно внести данные о военнообязанном, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в «Резерв+», сможет быстро исправлять эти ошибки без физического визита в ТЦК и СП.

Также планируется добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным.

«Позже в „Резерв+“ планируем сделать обучение для военнообязанных. Хотим здесь добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно посредством смартфона», — сказала Черногоренко.

Справка Finance.ua:

в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов;

после установки приложения следует авторизироваться через BankID и заполнить необходимые поля — номер телефона, электронную почту и адрес проживания;

данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, ведь обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.

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