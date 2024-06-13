Авторизация в «Резерв+» через BankID — будет ли доступна информация о счетах Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Авторизация в «Резерв+» через BankID — будет ли доступна информация о счетах

Эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли ТЦК располагать информацией о банковских счетах и ​​сможет ли взимать все штрафы, если авторизоваться в « Резерв+ » с помощью BankID. По его словам, это работает совсем не так.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Radio NV.

Корсун отметил, что авторизация в приложении «Резерв+» через приложение «Дія» — это и есть BankID.

«Дія» авторизует через BankID. Есть десятки украинских банков, где вы приходите и открываете определенный счет, вам дают карту и фотографируют вместе с ней и паспортом. И система BankID привязывается именно к этим банковским аккаунтам, рассчитывая на то, что банки надлежащим образом проверили своего клиента, 100% его идентифицировали, посмотрели в глаза и поговорили", — рассказал Корсун.

По словам эксперта, вся эта система объединяется в BankID, который контролирует Национальный банк и выступает гарантом ее надежности.

«Насколько это соответствует действительности — сложно сказать. Может ли банк открыть счет на вымышленного человека? Возможно. Но о таких случаях нет информации», — добавил эксперт по кибербезопасности.

Он рассказал, что давно критикуют эту систему. Ведь «Дія» — это государственная программа по идентификации граждан и выдаче электронных документов. Это самый высокий уровень доверия в государстве, а банки и коммерческие организации — это более низкий уровень, ориентированный на прибыль и риски.

В «Дії» нет собственной инфраструктуры, поэтому она использует систему BankID. Но эксперт считает, что государство, гарантирующее идентичность выданных в нем документов, должно построить собственную систему идентификации, абсолютно независимую от коммерческого сектора.

«Об опасениях, что ТЦК через банки будут иметь доступ к картам и напрямую будут блокировать счета, это не так», — подчеркнул Корсун.

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