Что означают статусы при обновлении данных Резерв+: как действовать, чтобы их изменить — Finance.ua

Что означают статусы при обновлении данных Резерв+: как действовать, чтобы их изменить Сегодня 10:00 — Личные финансы

Что означают статусы при обновлении данных Резерв+: как действовать, чтобы их изменить

Приложение «Резерв+» предоставляет возможность войти в электронный кабинет военнообязанного и уточнить свои данные в дистанционном формате.

Загрузить его можно App Store или Google Play . Обновление данных таким образом равносильно обновлению данных через ТЦК и ЦПАУ.

После того как человек загружает приложение и обновляет свои данные, он может увидеть соответствующий статус и информацию о себе, содержащихся в реестре «Оберег».

Что означают эти статусы и что делать, если появилась отметка «в розыске» — рассказывает visitukraine.today

Кому не нужно загружать приложение

Загружать приложение и обновлять данные действующим военным, невоеннообязанным женщинам, а также другим лицам, не военнообязанным, призывникам и резервистам — не нужно. Это может создать дополнительную нагрузку на систему, что может вызвать сбои в работе приложения.

Что означают статусы

Данные, отображаемые в приложении, были перенесены в систему работниками ТЦК вручную с бумажных карточек. Поэтому украинцев предупреждают, что указанная информация может содержать неточности. Однако беспокоиться не стоит, ведь обновление военно-учетных данных должно исправить эту проблему.

Статусы после обновления данных:

На учете этот статус означает, что военнообязанное лицо состоит на учете и ТЦК не требует дополнительной информации о нем.

Уточняется — это значит, что военнообязанный не состоит на учете в ТЦК. Если человек имеет военный билет или удостоверение, это ошибка непосредственно ТЦК. Однако, если такого документа нет — человек должен встать на учет и уточнить свои данные. В случае неисполнения обязанности на человека может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета.

В розыске статус может быть ошибочным, однако, если ошибки нет, военнообязанного могут задержать при первой проверке документов и доставить в ТЦК.

Снят с учета — военнообязанные, состоящие на специальном учете (полиция, ГСЧС и т. п. ).

Исключен с учета — действующие военные и непригодные.

Если у человека есть бронь или отсрочка, то в приложении будет отображаться статус «на учете» с соответствующей отметкой.

не планирует добавлять возможность Напомним, Министерство обороны Украиныдобавлять возможность рассылки повесток с помощью приложения «Резерв+».

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко. Она также отметила, что в настоящее время свои военно-учетные данные с помощью приложения «Резерв+» обновили около 1,1 миллиона военнообязанных.

Разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).

5 мифов о Резерве+: Ранее в Минобороны развеяли

1. Приложение не имеет правового статуса, оно не упоминается в законодательстве.

2. Приложение работает некорректно, так как отображает неверные данные.

3. Скриншоты с утечкой данных военнообязанных уже в сети. Неужели слили данные?

4. Приложение создано на бюджетные средства.

5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в Резерв+.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко: «Цифровые инструменты остаются самым удобным способом обновления данных, а цифровизация — стилем жизни украинцев. Поскольку приложение популярно, видим много слухов о его работе. Отвечаем на вопросы и развенчиваем мифы «, — написала Черногоренко.

Справка Finance.ua:

«Резерв+» будет иметь силу военного билета: в Минобороны назвали сроки.

Через мобильное приложение «Резерв+» свои данные обновили 1,371 млн украинцев. Среди них — 190 тысяч женщин. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. Как отметил Лазуткин, среди проживающих за рубежом людей свои данные обновили более 18 тысяч.



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