Сколько ветеранов сейчас не могут найти работу — Finance.ua

Сколько ветеранов сейчас не могут найти работу Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько ветеранов сейчас не могут найти работу

30% ветеранов сейчас не могут найти работу, несмотря на то, что рынок труда нуждается в рабочих кадрах.

Об этом свидетельствуют данные исследования Украинского ветеранского фонда.

Что говорит законодательство относительно обеспечения трудовых прав ветеранов

Украинский ветеранский фонд специализируется на глубинном исследовании портрета ветерана и проблем и вызовов, с которыми они сталкиваются в процессе реинтеграции. Что касается социальной защиты ветеранов, особенно в разрезе их трудовых прав и гарантий, законодательство не всегда отвечает актуальным потребностям и требует совершенствования. Ресурсы государства сегодня очень ограничены, поэтому мы не можем внедрять неэффективные программы", — говорит Юлия Кириллова, первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

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По результатам исследования, законодательное обеспечение трудовых прав ветеранов не унифицировано и разбросано более чем в десяти нормативно-правовых актах. Это затрудняет доступ к информации, а в результате — к льготам и гарантиям, которые ветеранам гарантирует государство.

Что советуют эксперты

Авторы исследования советуют создать комплексную систему поддержки, которая будет включать в себя профессиональную переподготовку, финансирование образования, активное сотрудничество с работодателями, менторские программы и учет гендерных аспектов.

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«Минветеранов разработало проект о Центрах ветеранского развития, которые открыты в разных регионах Украины. Их 15. Возвращаясь домой, ветераны могут получить знания и образование по разным направлениям», — говорит Алена Скорзова, и.о. начальника отдела ветеранского развития Департамента обеспечения перехода от военной службы к гражданской жизни Минветеранов.

Как планируют улучшить ситуацию с защитой прав ветеранов уже сейчас

«Есть законопроект 5344, который предусматривает изменение условий для работодателей, чтобы трудоустраивать лиц с инвалидностью. Другой законопроект, который есть в комитете, — о ветеранском предпринимательстве. Ожидаем, что он будет внесен в зал. Еще один недавно зарегистрированный законопроект разработан как реакция на нарушение трудовых прав ветеранов и предусматривает, чтобы на период службы автоматически продлевался срок трудового контракта. Ведь если такой договор есть — это гарантия трудоустройства. На уровне Минветеранов должна быть программа поддержки, которая будет консультировать бизнес, как работать с ветеранами», — рассказал Тарас Тарасенко, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Кроме того, народный депутат обратил внимание на необходимость формирования удобных электронных сервисов по образцу США и привлекать для этого все ресурсы, как Миниветеранов, так и Государственную службу занятости.

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