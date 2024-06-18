В Украине запустили платформу, на которой собраны все доступные услуги и возможности для ветеранов — Finance.ua

В Украине запустили платформу, на которой собраны все доступные услуги и возможности для ветеранов
В Украине запустили е-карту услуг для ветеранов войны в громадах. На е-карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации.
Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов.
«E-Карта — это по сути агрегатор данных, которого не хватало ветеранской общественности. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, отметив лишь область или свою территориальную громаду», — заявил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.
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Е-карта доступна на платформе е-Ветеран.
Пользователи могут отфильтровать следующую информацию по: месту предоставления услуг в областях и громадах; типам услуг; их описанию, категории получателей и условиям предоставления. Сейчас на портале определены 7542 услуги.
Алгоритм работы с е-Картой:
- пользователь заходит на сайт,
- отфильтровывает область, громаду, тип услуги;
- читает название и описание опций, предоставляемых в рамках услуги;
- видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу ее получает.
В случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация, следует сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики.
Справка Finance.ua:
- ветеранам войны и их семьям упростили процесс обращения за жилищной льготой. С июня упрощенное заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Фонда;
- удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий;
- ветераны и их семьи могут присоединиться к новой образовательно-грантовой программе и получить 100 тысяч гривен на развитие бизнеса;
- около 40−50% ветеранов по возвращении с фронта планируют осваивать новую профессию.
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