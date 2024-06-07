Как ветерану пройти ВВК — Finance.ua

Как ветерану пройти ВВК
Чтобы установить причинную связь между травмами и защитой Родины, ветерану необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Обязательным условием прохождения ВВК является наличие справки об обстоятельствах травмы, отмечают юристы Украинского ветеранского фонда.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) — документ, предусмотренный в приложении № 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденному приказом МОУ № 402 от 14.08.2008.
Справка об обстоятельствах травмы выдается за подписью командира воинской части из приказа командира воинской части о проведении расследования об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья) военнослужащим.
Ветерану, уволенному со службы, направление на ВВК может дать:
- начальник военного лечебного учреждения (на основании представления начальника лечебного отделения по месту лечения);
- руководитель ТЦК и СП;
- главврач гражданского учреждения здравоохранения.
Если ветеран был уволен с военной службы в запас или в отставку без проведения медицинского осмотра ВВК или не согласен с постановлением ВВК о степени пригодности к военной службе на период фактического увольнения и задает вопрос о пересмотре этого постановления, то его осматривает ВВК заведения здравоохранения. в системе Министерства обороны Украины по согласованию со штатной ВВК региона по направлению руководителя районного, городского ТЦК и СП.
Читайте также
При проведении ВВК во время стационарного лечения направление на ВВК не выдается. Врач принимает решение о необходимости в ВВК, и по его ходатайству человека зачисляют на прохождение комиссии.
Итак, есть два варианта пройти ВВК — либо через ТЦК и СП, либо через гражданскую больницу при условии стационарного лечения в ней.
Справка Finance.ua:
- с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;
- Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег;
- после обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти;
- для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто впервые оформляет бронь.
Поделиться новостью