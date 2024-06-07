Как ветерану пройти ВВК — Finance.ua

Как ветерану пройти ВВК Сегодня 08:26 — Личные финансы

Как ветерану пройти ВВК

Чтобы установить причинную связь между травмами и защитой Родины, ветерану необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Обязательным условием прохождения ВВК является наличие справки об обстоятельствах травмы, отмечают юристы Украинского ветеранского фонда.

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) — документ, предусмотренный в приложении № 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденному приказом МОУ № 402 от 14.08.2008.

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Справка об обстоятельствах травмы выдается за подписью командира воинской части из приказа командира воинской части о проведении расследования об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья) военнослужащим.

Ветерану, уволенному со службы, направление на ВВК может дать:

начальник военного лечебного учреждения (на основании представления начальника лечебного отделения по месту лечения);

руководитель ТЦК и СП;

главврач гражданского учреждения здравоохранения.

Если ветеран был уволен с военной службы в запас или в отставку без проведения медицинского осмотра ВВК или не согласен с постановлением ВВК о степени пригодности к военной службе на период фактического увольнения и задает вопрос о пересмотре этого постановления, то его осматривает ВВК заведения здравоохранения. в системе Министерства обороны Украины по согласованию со штатной ВВК региона по направлению руководителя районного, городского ТЦК и СП.

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При проведении ВВК во время стационарного лечения направление на ВВК не выдается. Врач принимает решение о необходимости в ВВК, и по его ходатайству человека зачисляют на прохождение комиссии.

Итак, есть два варианта пройти ВВК — либо через ТЦК и СП, либо через гражданскую больницу при условии стационарного лечения в ней.

Справка Finance.ua:

с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Приложение предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег;

после обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти;



для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто впервые оформляет бронь.

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