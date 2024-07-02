Скільки українців задоволені своїми доходами та роботою — результати дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців задоволені своїми доходами та роботою — результати дослідження (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки українців задоволені своїми доходами та роботою — результати дослідження (інфографіка)
Скільки українців задоволені своїми доходами та роботою — результати дослідження (інфографіка)
Майже 70% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Водночас оцінки доходів респондентів є більш стриманими.
Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр якості життя», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у партнерстві з Kernel та дослідницькою компанією Gradus Research.

Оцінка доходів

Серед бізнес-аудиторії тільки 47% вважають свій дохід достатнім для якісного життя (минулого року таких було 53%), і 4% — більше ніж достатнім.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Порівняно з 2021 роком рівень доходу зріс у 65% опитаних. Дещо зросла кількість опитаних, які вважають рівень доходу недостатнім — з 38% у 2023 році до поточних 49%.
При цьому варто зазначити, що наразі 80% бізнес-аудиторії заробляють більше 30 тисяч гривень.
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua
Важливими факторами, що утримують на поточному місці роботи, працівники компаній Асоціації називають можливість працювати віддалено (55%), дружню атмосферу в колективі (47%), налагоджені відносини з керівником (39%) та комфортні і безпечні умови праці (36%).
Інфографіка: eba.com.ua
Інфографіка: eba.com.ua

Оцінка якості соціального життя

Традиційно високими є оцінки якості соціального життя (дозвілля, спілкування, участь у волонтерських активностях), зокрема 48% задоволені своїм життям поза роботою. Минулого року таких було 53%. Кількість незадоволених соціальним життям дещо зросла до 25% (18% у 2023 році).

Оцінка загального досвіду життя

Дослідження демонструє спадну динаміку оцінки загального досвіду життя. Загалом, 27% бізнес-аудиторії оцінюють свій досвід життя в Україні позитивно. Ще 36% оцінюють його нейтрально, і 37% мають негативний досвід. У 2023 році було 44% задоволених та 21% незадоволених респондентів.
Очікувано, оцінки широкої аудиторії є нижчими, аніж оцінки бізнес-аудиторії, представленої співробітниками членських компаній Асоціації. Серед широкої аудиторії, 14% респондентів задоволені загальним досвідом життя в Україні, 39% надають нейтральну оцінку, а 48% — незадовільну. Серед широкої аудиторії найкращими є оцінки молодшої (до 25 років) та старшої (від 60 років) аудиторій та мешканців Києва.
Аналогічно до бізнес-аудиторії, вищі оцінки серед широкої аудиторії отримали такі фактори як якість соціального життя, задоволеність роботою, система освіти та система охорони здоров’я, а нижчі — оцінки правового поля, екологічної ситуації, рівня безпеки та доходів. Усі оцінки, окрім рівня доходів, продемонстрували падіння, порівняно з попереднім роком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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