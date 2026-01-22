День финансов: зона свободной торговли для Украины, вступление в ЕС, переход к прогнозируемым графикам
Сегодня, 22 января, министр энергетики Шмыгаль анонсировал переход в Киеве от экстренных «к жестким, но прогнозируемым графикам», а Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов.
Зона свободной торговли без тарифов
После завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно ускорит экономическое восстановление страны. Об этом заявил специальный представитель США Стив Виткофф, выступая на Украинском завтраке в Давосе. Он подчеркнул, что украинцы заслуживают скорейшего завершения войны, и для этого сейчас прилагаются значительные усилия.
- Также в Давосе Келлог сделал прогноз относительно войны в Украине.
Трамп представил Совет мира
В четверг, 22 января, президент США Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе представил новую международную инициативу — Совет мира. Выступая перед участниками форума, Трамп заявил, что создание Совета мира готовилось длительное время и уже вызвало интерес многих стран.
Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС
Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. При этом все страны, успешно присоединившиеся к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за 2−3 года.
Прогнозируемые графики
В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии. Но в ДТЭКе говорят, что дать стабильные графики отключений для Киева сейчас не удастся.
- Стало известно, сколько компаний испытывают влияние отключений электроэнергии.
Пункты несокрушимости: каковы ограничения для зарядки
В ГСЧС объяснили, что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости. Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.
Кстати, недавно первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что горючего в Украине хватит на 20 дней и что цены на него могут пойти вверх. Finance.ua разбирался в ситуации на рынке горючего. Выяснили, чего ожидать водителям в ближайшее время и действительно ли может быть все непросто.
🚙Цены на горючее: на сколько могут вырасти? Оценка тенденций и рисков
Финансовый мониторинг
Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях.
«Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек» расширены
К программе «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» присоединились еще четыре ритейлера. В общей сложности прибавилось почти 1650 магазинов по Украине.
Какую долю зарплаты украинцы тратят на аренду жилья
Наибольшую часть зарплаты (83%) за аренду однокомнатной квартиры нужно отдать в Ужгороде, а именно 19,6 тыс. грн. Это самый высокий показатель по Украине. Самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.
