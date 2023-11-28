День финансов: Зеленский подписал бюджет-2024, госдолг снова увеличился, а Кабмин оцифровал гарантии на технику — Finance.ua

День финансов: Зеленский подписал бюджет-2024, госдолг снова увеличился, а Кабмин оцифровал гарантии на технику Сегодня 17:50

Во вторник, 28 ноября, о государственном бюджете, банковских картах и ​​социальных выплатах.

Бюджет на 2024 год. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год. Бюджет-2024 в финальной версии проекта предусматривает: — доходы в размере 1,768 трлн грн; расходы — 3,35 трлн грн; дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн; внешние заимствования — $41 млрд; прогноз по реальному ВВП — 4,6%; прогноз по инфляции 10,8%; предположение о курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар.

Госдолг Украины. По По данным Минфина, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,03% или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов.

Сколько тратят украинцы со своих карт. В Нацбанке В Нацбанке говорят , что безналичные расчеты украинцев находятся на высоком уровне и продолжают расти. Так, средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривен, а по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривен.

Кстати, Ощадбанк внесет ряд инноваций, направленных на улучшение обслуживания своих клиентов. Изменения будут введены уже с 1 декабря 2023 года.

Также добавим, что НБУ постепенно заменяет изношенные банкноты новыми. Однако появление новых банкнот гривны, которые люди получат, снимая наличные деньги, не имеет отношения к «печати средств» для поддержки бюджета. А это значит, что негативного влияния на инфляцию или валютный рынок от этого нет.

Что будет с рабочими местами и с зарплатами. Тот же Нацбанк Тот же Нацбанк прогнозирует , что в последующие годы зарплаты украинцев будут расти как в номинальном, так и реальном измерениях. Однако этот рост будет неравномерным по секторам из-за структурных перекосов.

В то же время Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.

Выплата пенсий. До конца года рост пенсионных выплат До конца года рост пенсионных выплат не планируется . Увеличатся пенсии только у тех, кто достигнет определенного возраста. Речь идет о начислении возрастной надбавки, предоставляемой всем пенсионерам. Увеличить пенсию можно благодаря другим надбавкам.

Кроме того, правительство продлило срок для обращения за разовой помощью ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, проходящим службу, до 10 декабря.

Уплата ЕН. С 1 декабря 2023 года С 1 декабря 2023 года меняется структура реквизита для назначения платежа для уплаты единого налога. Обязательных полей теперь будет только 2.

Гарантия на технику. Кабмин Кабмин цифровизировал предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных товаров. Потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

Ввоз «гуманитарки». Первого декабря вступает в силу постановление Кабинета Министров, которое изменяет правила ввоза в Украину гуманитарной помощи. Это постановление вызвало волну критики со стороны волонтеров. В правительстве уверяют, что ничего страшного не произойдет, а деятельность волонтеров только будет упорядочена и поставлен барьер на пути контрабанды, которую часто завозят под видом «гуманитарки». В новой статье рассказываем, что же изменится:

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