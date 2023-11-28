Призначення платежу з 1 грудня 2023 для сплати єдиного податку: що зміниться — Finance.ua

Призначення платежу з 1 грудня 2023 для сплати єдиного податку: що зміниться Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Призначення платежу з 1 грудня 2023 для сплати єдиного податку: що зміниться

З 1 грудня 2023 року змінюються вимоги до призначення платежу для сплати єдиного податку. Тому юридичним особам, як і ФОП, потрібно знати про нові правила. Які нововведення чекають на українців з грудня 2023 року — читайте в матеріалі.

Призначення платежу: як зміниться структура реквізиту

З початку грудня у реквізиті платіжок під назвою Призначення платежу потрібно зазначати:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Обов’язкових полів тепер буде тільки 2. А от 1 поле — для платників на єдиний рахунок (Додаткова інформація запису).

Що буде, якщо неправильно заповнити рядок призначення платежу

Поки що платників податків не штрафують за порушення правил під час заповнення реквізиту Призначення платежу платіжного доручення у разі сплати податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки або ЄСВ на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок.

Поки законодавством не передбачена відповідальність за такі помилки.

Як заповнити призначення платежу по-новому: приклад для ФОП

Для сплати ЄП 1 та 2 групам у полі під назвою Призначення платежу зазначайте: 101 єдиний податок за листопад 2023 року.

Сплата ЄСВ зазначається схоже: 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року.

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