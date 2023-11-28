Зеленський підписав бюджет на 2024 рік — Finance.ua

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік
Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік.
Про це йдеться на сайті Ради.
Головні показники
- Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн. Вони становлять 1,768 трлн грн.
- Видатки — 3,35 трлн грн, що є максимум за всю історію незалежності. Дефіцит також рекордний — 1,57 трлн грн. При цьому «дірка» до другого читання була зменшена на 22 млрд грн.
- Зовнішні запозичення теж скоротили — на 103,5 млрд (з 42,9 млрд дол. до 41 млрд дол.). Це сталося за погодженням із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Натомість було збільшено внутрішні запозичення — на 81,4 млрд грн.
- Прогноз щодо реального ВВП становить до 4,6%. Коли кошторис розглядали в першому читанні, очікувалося, що зростання економіки буде суттєвішим і становитиме 5% ВВП.
- Інфляційний прогноз — зростання цін у 2024 році очікується на рівні 9,7%, а не 10,8%, як передбачалося спочатку;
- також підвищилися очікування щодо стабільності гривні. В обґрунтуванні до бюджету вказано середньорічний курс долара на рівні 40,7 грн (було 41,4 грн за дол.)
Бюджет-2024 також передбачає мінімальну зарплату наступного року в розмірі 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн — з 1 квітня, прожитковий мінімум із 1 січня на одну особу — 2920 грн/місяць.
Кабінет Міністрів в проекті бюджету до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців через зниження очікувань щодо інфляції. За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилася на 11,9%.
У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%). У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).
Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень.
Соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.
Законом установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років — 2563 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;
- працездатних осіб — 3028 гривень;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 гривня.
Видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше, ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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