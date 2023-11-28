Зеленський підписав бюджет на 2024 рік — Finance.ua

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік Сьогодні 15:40 — Казна та Політика

Зеленський підписав бюджет на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік.

Про це йдеться на сайті Ради.

Головні показники

Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн. Вони становлять 1,768 трлн грн.

Видатки — 3,35 трлн грн, що є максимум за всю історію незалежності. Дефіцит також рекордний — 1,57 трлн грн. При цьому «дірка» до другого читання була зменшена на 22 млрд грн.

Зовнішні запозичення теж скоротили — на 103,5 млрд (з 42,9 млрд дол. до 41 млрд дол.). Це сталося за погодженням із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Натомість було збільшено внутрішні запозичення — на 81,4 млрд грн.

Прогноз щодо реального ВВП становить до 4,6%. Коли кошторис розглядали в першому читанні, очікувалося, що зростання економіки буде суттєвішим і становитиме 5% ВВП.

Інфляційний прогноз — зростання цін у 2024 році очікується на рівні 9,7%, а не 10,8%, як передбачалося спочатку;

також підвищилися очікування щодо стабільності гривні. В обґрунтуванні до бюджету вказано середньорічний курс долара на рівні 40,7 грн (було 41,4 грн за дол.)

Бюджет-2024 також передбачає мінімальну зарплату наступного року в розмірі 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн — з 1 квітня, прожитковий мінімум із 1 січня на одну особу — 2920 грн/місяць.

Кабінет Міністрів в проекті бюджету до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців через зниження очікувань щодо інфляції. За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилася на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%). У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень.

Соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Законом установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 гривня.

Видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше, ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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