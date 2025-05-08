Що країни ЄС найбільше експортували в Україну в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Що країни ЄС найбільше експортували в Україну в 2024 році (інфографіка)
У 2024 році ЄС експортував до України товарів на суму 42,8 мільярда євро та імпортував на 24,5 мільярда євро, що призвело до позитивного сальдо торговельного балансу в розмірі 18,3 мільярда євро. Про це пише Євростат.
Порівняно з 2023 роком, це збільшення експорту та імпорту на 9,4% та 7,0% відповідно.
Основними експортними товарами були:
- мінеральне паливо (6,8 млрд євро),
- електромашини (4,3 млрд євро)
- та машини (4,2 млрд євро).
Порівняно з 2021 роком, експорт мінерального палива зріс найбільше (на 4,1 млрд євро), оскільки попередній імпорт цього палива до України з росії та білорусі скоротився і був частково замінений імпортом з ЄС.
Ключовими групами товарів, імпортованими з України у 2024 році, були:
- сільськогосподарська продукція, така як зернові, вартістю 4,4 млрд євро,
- тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро),
- олійне насіння та супутні продукти (2,5 млрд євро).
Порівняно з 2021 роком імпорт зернових культур збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій — на 1,0 млрд євро, а олійного насіння та супутніх продуктів — на 1,1 млрд євро.
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