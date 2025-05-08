У квітні через Prozorro. Продажі реалізували банківських активів майже на мільярд гривень — Finance.ua

У квітні через Prozorro. Продажі реалізували банківських активів майже на мільярд гривень Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

У квітні через Prozorro. Продажі реалізували банківських активів майже на мільярд гривень

У квітні 2025 року в системі Prozorro. Продажі оголосили 288 аукціонів з реалізації активів банків, що перебувають у стадії ліквідації. З них результативними стали 9 — активи п’яти банків продали на суму 931,4 млн грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на зараз уже сплачено 929,9 млн грн за п’ять лотів. Ще 1,4 млн грн — очікуються.

«Загалом за перші чотири місяці 2025-го сума успішних аукціонів перевищила 1,2 млрд грн. Це важливо, адже кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються», — зазначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

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Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі. Участь у них можуть брати всі охочі, окрім боржників за кредитом, що виставлений на торги, поручителів та осіб, пов’язаних з російською федерацією. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну.

Детальна інформація про заплановані торги та результати продажу активів розміщена на сайті Фонду в розділі « Продаж активів ».

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