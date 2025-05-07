Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд» — Finance.ua
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Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд»

Казна та Політика
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Фонд державного майна України оголосив на 18 червня аукціон із приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці.
«18 червня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій Укрбуду в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Прийом заявок — до 17 червня 20:00», — йдеться в повідомленні.
Інфографіка: ФДМУ
Інфографіка: ФДМУ
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Стартова ціна об’єкта — 262,65 млн грн (без ПДВ).
У Фонді держмайна нагадують, що до розгалуженої інфраструктури компанії входять 147 одиниць нерухомого майна по всій країні, 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати), 17 земельних ділянок загальною площею понад 16 га.
Інфографіка: ФДМУ
Інфографіка: ФДМУ
Балансова вартість активів підприємства оцінюється в 255 млн грн. Крім того, Укрбуд має понад 250 договорів оренди з контрагентами.
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Головний офіс Укрбуду розташований неподалік станції метро «Лівобережна» в Києві.
Умовою продажу підприємства є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, збереження основних видів діяльності, заборона на звільнення працівників протягом пів року та спрямування до держбюджету дивідендів за 2024 рік.
Інфографіка: ФДМУ
Інфографіка: ФДМУ
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації. Укрбуд було передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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