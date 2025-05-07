Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд» — Finance.ua

Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд»
Фонд державного майна України оголосив на 18 червня аукціон із приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці.
«18 червня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій Укрбуду в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Прийом заявок — до 17 червня 20:00», — йдеться в повідомленні.
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Стартова ціна об’єкта — 262,65 млн грн (без ПДВ).
У Фонді держмайна нагадують, що до розгалуженої інфраструктури компанії входять 147 одиниць нерухомого майна по всій країні, 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати), 17 земельних ділянок загальною площею понад 16 га.
Балансова вартість активів підприємства оцінюється в 255 млн грн. Крім того, Укрбуд має понад 250 договорів оренди з контрагентами.
Головний офіс Укрбуду розташований неподалік станції метро «Лівобережна» в Києві.
Умовою продажу підприємства є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, збереження основних видів діяльності, заборона на звільнення працівників протягом пів року та спрямування до держбюджету дивідендів за 2024 рік.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації. Укрбуд було передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.
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