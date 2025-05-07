Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд» — Finance.ua

Фонд держмайна виставив на продаж компанію «Укрбуд» Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Фонд державного майна України оголосив на 18 червня аукціон із приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці

«18 червня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакета акцій Укрбуду в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Прийом заявок — до 17 червня 20:00», — йдеться в повідомленні.

Інфографіка: ФДМУ

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Стартова ціна об’єкта — 262,65 млн грн (без ПДВ).

У Фонді держмайна нагадують, що до розгалуженої інфраструктури компанії входять 147 одиниць нерухомого майна по всій країні, 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати), 17 земельних ділянок загальною площею понад 16 га.

Інфографіка: ФДМУ

Балансова вартість активів підприємства оцінюється в 255 млн грн. Крім того, Укрбуд має понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Головний офіс Укрбуду розташований неподалік станції метро «Лівобережна» в Києві.

Умовою продажу підприємства є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, збереження основних видів діяльності, заборона на звільнення працівників протягом пів року та спрямування до держбюджету дивідендів за 2024 рік.

Інфографіка: ФДМУ

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об’єктів великої приватизації. Укрбуд було передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

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