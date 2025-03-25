«Укрбуд» та «Сумихімпром» виставляють на продаж: названо стартову ціну — Finance.ua

«Укрбуд» та «Сумихімпром» виставляють на продаж: названо стартову ціну Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

«Укрбуд» та «Сумихімпром» виставляють на продаж: названо стартову ціну

Кабінет Міністрів затвердив умови та стартову ціну продажу двох об’єктів великої приватизації — державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» та публічного акціонерного товариства «Сумихімпром».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Пакет акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» виставлять на приватизацію зі стартовою ціною 262 646 000 гривень. Стартова ціна пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» — 1 158 050 202 грн.

Обидва активи входять до переліку великої приватизації. Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі «Прозорро.Продажі».

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«Ми послідовно рухаємось у напрямку зменшення ролі держави в економіці й продовжуємо велику приватизацію. Найближчим часом два великі державні активи — „Укрбуд“ та „Сумихімпром“ — можуть отримати ефективних приватних власників. Це означає нові можливості для їхнього розвитку, залучення інвестицій та зростання економіки. Так, згідно з умовами приватизації, затвердженими урядом, новий власник „Сумихімпрому“ буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 150 мільйонів гривень у модернізацію та технічне переоснащення підприємства», — наголосив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Відповідно до затверджених умов, нові власники пакетів акцій «Укрбуду» та «Сумихімпрому», повинні:

зберегти профіль діяльності підприємств;

упродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

ліквідувати заборгованість «Сумихімпрому» перед Пенсійним фондом України;

погасити прострочену кредиторську заборгованість;

гарантувати дотримання трудових прав працівників та не допустити їх звільнення протягом перших шести місяців;

спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025 році.

Довідка Finance.ua:

«Будівельна компанія «Укрбуд» займається проєктуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.

«Сумихімпром» — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

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