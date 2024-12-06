«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони — Finance.ua

«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони
Аукціонна комісія Фонду державного майна (ФДМУ) визначила стартову ціну та умови приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Держкомпанію оцінили у 262 646 000 грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
«Аукціонна комісія визначила стартову ціну та умови приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». З урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу — 262 646 000 гривень», — сказано в повідомленні.
Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій «Будівельної компанії «Укрбуд», зокрема:
- збереження основних видів діяльності компанії;
- погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців;
- виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів);
- соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців;
- дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд;
- укладення нового колективного договору після завершення діючого;
- перерахування дивідендів до держбюджету за 2024−2025 роки.
Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації і стартову ціну пакета акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.
До складу Товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.
Як пише mind.ua, це державна компанія, яка не має відношення до «Укрбуду» Максима Микитася. У 2010−2016 роках він очолював Держкорпорацію «Укрбуд». До неї входили майже сто різних компаній — 18 держпідприємств та 80 приватних. Державні — це ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» з дочірніми підприємствами. Серед приватних була компанія ТОВ «Укрбуд девелопмент», яка належала Микитасю. Фірма використовувала бренд державного «Укрбуду» та стала одним одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла у столиці.
Тоді як ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» займалася переважно промисловим будівництвом. У вересні 2024 року Кабмін ухвалив рішення включити 100% акцій держкомпанії до переліку об’єктів великої приватизації.
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