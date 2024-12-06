«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони — Finance.ua

«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони Сьогодні 11:27 — Казна та Політика

«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони

Аукціонна комісія Фонду державного майна (ФДМУ) визначила стартову ціну та умови приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Держкомпанію оцінили у 262 646 000 грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

«Аукціонна комісія визначила стартову ціну та умови приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». З урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу — 262 646 000 гривень», — сказано в повідомленні.

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Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій «Будівельної компанії «Укрбуд», зокрема:

збереження основних видів діяльності компанії;

погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців;

виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів);

соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців;

дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд;

укладення нового колективного договору після завершення діючого;

перерахування дивідендів до держбюджету за 2024−2025 роки.

Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації і стартову ціну пакета акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».

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ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу Товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.

Як пише mind.ua, це державна компанія, яка не має відношення до «Укрбуду» Максима Микитася. У 2010−2016 роках він очолював Держкорпорацію «Укрбуд». До неї входили майже сто різних компаній — 18 держпідприємств та 80 приватних. Державні — це ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» з дочірніми підприємствами. Серед приватних була компанія ТОВ «Укрбуд девелопмент», яка належала Микитасю. Фірма використовувала бренд державного «Укрбуду» та стала одним одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла у столиці.

Тоді як ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» займалася переважно промисловим будівництвом. У вересні 2024 року Кабмін ухвалив рішення включити 100% акцій держкомпанії до переліку об’єктів великої приватизації.

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