«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони — Finance.ua
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«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони

Казна та Політика
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«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони
«Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони
Аукціонна комісія Фонду державного майна (ФДМУ) визначила стартову ціну та умови приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Держкомпанію оцінили у 262 646 000 грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
«Аукціонна комісія визначила стартову ціну та умови приватизації 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». З урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу — 262 646 000 гривень», — сказано в повідомленні.
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Також були розроблені умови приватизації державного пакета акцій «Будівельної компанії «Укрбуд», зокрема:
  • збереження основних видів діяльності компанії;
  • погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом 6 місяців;
  • виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів);
  • соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом 6 місяців;
  • дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд;
  • укладення нового колективного договору після завершення діючого;
  • перерахування дивідендів до держбюджету за 2024−2025 роки.
Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації і стартову ціну пакета акцій ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».
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ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.
До складу Товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.
Як пише mind.ua, це державна компанія, яка не має відношення до «Укрбуду» Максима Микитася. У 2010−2016 роках він очолював Держкорпорацію «Укрбуд». До неї входили майже сто різних компаній — 18 держпідприємств та 80 приватних. Державні — це ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» з дочірніми підприємствами. Серед приватних була компанія ТОВ «Укрбуд девелопмент», яка належала Микитасю. Фірма використовувала бренд державного «Укрбуду» та стала одним одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла у столиці.
Тоді як ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» займалася переважно промисловим будівництвом. У вересні 2024 року Кабмін ухвалив рішення включити 100% акцій держкомпанії до переліку об’єктів великої приватизації.
За матеріалами:
Finance.ua
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