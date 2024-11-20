В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані — Finance.ua
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В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані

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В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані
В Україні надходження від приватизації суттєво перевищили заплановані
В Україні сума загальних надходжень від приватизації за 2024 рік сягнула 9,26 млрд грн. Додатково надійшло 1,03 млрд грн ПДВ.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
«Таким чином, надходження від приватизації з початку року уже в понад 2 рази перевищили заплановані і становлять — 9,26 млрд грн», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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Вона нагадала, що переможець приватизаційного конкурсу сплатив до державного бюджету України 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
АТ «ОГХК» — найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.
Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня. На продаж виставлять 100% державної частки націоналізованого виробника будматеріалів ТОВ «Аерок» зі стартовою ціною 965,3 млн грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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