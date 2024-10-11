Приватизація на 5 млрд грн: найдорожчі лоти Фонду держмайна (інфографіка) — Finance.ua

Приватизація на 5 млрд грн: найдорожчі лоти Фонду держмайна (інфографіка) Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Приватизація на 5 млрд грн: найдорожчі лоти Фонду держмайна (інфографіка)

Держава отримала майже 3,5 млрд грн за 20 найдорожчих лотів за стартовою ціною, проданих до введення в Україні воєнного стану. А після 24-го лютого загальна вартість проданих інших 20 лотів склала 1,7 млрд грн.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Найдорожчою за останні 6 років стала «Калуська теплоелектроцентраль — нова», підприємство придбали за 801 млн грн.

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували 40 найдорожчих лотів Фонду державного майна за стартовою ціною і виявили пов’язаність переможців з фінансово-промисловими групами та появу нових цікавих тенденцій.

Угоди по 11 лотам, проданим до початку повномасштабного вторгнення, були підписані у 2021 році, 5 — у 2020 році, 3 — у 2019 році та 1 — у 2018 році.

За цей час продали 4 державні пакети акцій підприємств, 5 єдиних майнових комплексів держкомпаній, цілісний майновий комплекс «Одесавинпром».

А також низку окремих об’єктів нерухомості, серед яких частини приміщень заводу «Арсенал», адміністративна будівля поруч із торговим центром «Ocean Plaza», будівля готелю «Рассвет» у Дніпрі та ін. У столиці знаходяться 9 проданих лотів, 2 — на Львівщині та по одному — у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Від продажу проаналізованих 20 об’єктів, що реалізовані до 24.02.2022 року і мали найвищу стартову ціну, держава отримала майже 3,5 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.

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Фонд державного майна України реалізував на аукціоні ПрАТ «Каштан», що було вилучено в дохід держави у Володимира Сальдо.

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