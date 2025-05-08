Речове забезпечення захисниць: Міноборони спрямувало майже чверть мільярда гривень — Finance.ua

Речове забезпечення захисниць: Міноборони спрямувало майже чверть мільярда гривень Сьогодні 15:26 — Казна та Політика

Речове забезпечення захисниць: Міноборони спрямувало майже чверть мільярда гривень

За 2024−2025 роки закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» придбала жіночого одягу на суму понад 230 млн грн.

Про це повідомили в Міноборони

«Ми системно змінюємо підхід до речового забезпечення, розширюючи асортимент та впроваджуючи нові вимоги, що відповідають анатомічним особливостям жінок. Міноборони зобов’язане забезпечити наших захисниць якісним, адаптованим до реальних умов служби одягом», — наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України розробило низку предметів жіночого речового майна та затвердило відповідні технічні специфікації, які вже доступні на цифровому порталі « Партнер МОУ ». Зокрема, білизна та топ, костюм літній польовий, білизна натільна демісезонна, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові).

Окрім цього, затверджено дві моделі модульних бронежилетів комплектністю 1−8, спеціально розроблених для жінок.

Особливу увагу також приділено взуттю — жінки забезпечуються туфлями та утепленими хромовими чобітками, з урахуванням комфорту під час тривалого носіння.

Частина речового майна — є універсальною для обох статей. Проте під час розробки одностроїв обов’язково враховуються антропометричні особливості жінок, зокрема шляхом запровадження малих розмірів і зміненого крою.

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