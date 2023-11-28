В Україні змінять порядок надання гарантійних послуг покупцям техніки та мобільних телефонів — Finance.ua

В Україні змінять порядок надання гарантійних послуг покупцям техніки та мобільних телефонів Сьогодні 17:31 — Особисті фінанси

В Україні змінять порядок надання гарантійних послуг покупцям техніки та мобільних телефонів

Кабінету Міністрів України впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

«Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Відповідну Постанову „Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів“ ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 28 листопада 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Що зміниться:

споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну;

зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування паперових форм (9 форм), які продавці зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

Навіщо це?

Як кажуть у Мінекономіки, ця постанова була прийнята для спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу.

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