Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня — Finance.ua

Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня Сьогодні 08:02

Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня

До кінця 2023 р. зростання пенсійних виплат не планується. Збільшаться пенсії лише у тих, хто досягне певного віку.

Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається всім пенсіонерам. Сума доплати залежить від віку:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 грн.

Збільшити пенсію можна завдяки іншим надбавкам. Зокрема є доплата для пенсіонерів з особливими потребами, до таких категорій громадян належать:

які не мають достатнього фінансового забезпечення;

які потребують спеціальної участі соціального працівника;

особи від 80 років, які проживають самостійно та не мають можливості задовольнити свої потреби.

Ця надбавка наразі становить 837 гривень. Вона розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2093 гривень. Для її оформлення необхідно звернутись до ПФУ з відповідною заявою.

Телеканал 24 За матеріалами:

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