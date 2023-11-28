Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня — Finance.ua

Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня
До кінця 2023 р. зростання пенсійних виплат не планується. Збільшаться пенсії лише у тих, хто досягне певного віку.
Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається всім пенсіонерам. Сума доплати залежить від віку:
- від 70 до 74 років включно — 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
- від 80 років — 570 грн.
Збільшити пенсію можна завдяки іншим надбавкам. Зокрема є доплата для пенсіонерів з особливими потребами, до таких категорій громадян належать:
- які не мають достатнього фінансового забезпечення;
- які потребують спеціальної участі соціального працівника;
- особи від 80 років, які проживають самостійно та не мають можливості задовольнити свої потреби.
Ця надбавка наразі становить 837 гривень. Вона розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2093 гривень. Для її оформлення необхідно звернутись до ПФУ з відповідною заявою.
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