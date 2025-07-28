День финансов: закон о факторинге, соглашение между ЕС и США, налоговый VIP-статус — Finance.ua
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День финансов: закон о факторинге, соглашение между ЕС и США, налоговый VIP-статус

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Сегодня, 28 июля, Госдолг Украины вырос еще на $4 млрд за месяц.
Подробности торгового соглашения между ЕС и США.
Евросоюз и США 27 июля 2025 г. заключили торговое соглашение о единой таможенной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из Европы. Подробности — здесь.
Закон о факторинге.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля подписал законопроект № 12306 о факторинге. Это решение обеспечит компаниям быстрый доступ к необходимому финансированию и будет способствовать их развитию.
Госдолг Украины.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2025 года составил 7,697 трлн гривен или 184,84 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
  • Кстати, из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС.
Прогноз курса валют на неделю.
Валютный обзор 21−25 июля, прогноз на следующую неделю. Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank. Динамика движения официального курса на прошлой неделе свидетельствует о курсовой стабильности и отсутствии существенных валютных шоков на межбанковском рынке, что свидетельствует о контролируемом курсе, который обеспечивает НБУ.
  • В то же время экс-глава правления Совета НБУ Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
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5,5 млрд грн: результат продажи активов бывших «дочек» росбанков.
На почти 5,5 миллиарда гривен Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших «дочек» российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.
Налоговый VIP статус.
В настоящее время в Клубе белого бизнеса находится почти 9 тыс. компаний. Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с россией.
Для сравнения, еще в январе этого года таких бизнесов было 7997.
Сколько стоят частные дома в Украине?
За первое полугодие 2025 года медианная стоимость частных домов на вторичке в Украине выросла на 12%. В среднем, чтобы приобрести частный дом, придется отдать $67 тысяч.
  • Стало известно, сколько стоит сейчас аренда квартир по Украине.
Ипотека в США: как это работает
В этом материале Finance.ua рассмотрел, какие типы ипотеки доступны, кто может на нее претендовать, какие требования предъявляют банки и как подготовиться к процессу покупки жилья в США.

💒Ипотека в США: как это работает

По материалам:
Finance.ua
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