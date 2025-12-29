День финансов: выплаты военным, условие отмены военного положения, доплата к пенсии в 2026 году Сегодня 17:33

В понедельник, 29 декабря, мы разбирались, какие выплаты получают военные в 2026 году. Об этом читайте в новой статье:

Цифровые помощники для предпринимателей

ИИ уточнит запрос, сформирует индивидуальную подборку материалов, сервисов и поддерживаемых программ и подскажет следующие шаги. Как сообщает Минцифры, запустили ИИ-ассистентов на портале «Дія. Бізнес», которые станут персональным бизнес-помощником.ИИ уточнит запрос, сформирует индивидуальную подборку материалов, сервисов и поддерживаемых программ и подскажет следующие шаги.

Цена аренды 1-комнатных квартир в Украине

Как говорит инфографика ОLХ, почти во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше всего подорожала аренда в Одессе и Харькове.

Ключевое условие для отмены военного положения

Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны рф. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Также в ЕС прокомментировали переговоры о «мирном плане».

ISW раскрыл условия для завершения войны: россия требует большего, чем Украина.

Сколько украинцы будут платить за электроэнергию

С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года. Об этом сообщается в решении Кабинета Министров.

ТОП-8 фактов и цифр рынка труда в 2025 году

В 2025 г. украинский бизнес продолжил свое восстановление. О продолжении работы в полном объеме говорят 91% компаний. Это на 5% больше, чем в прошлом году. 8% работают частично, но планируют возобновить работу.

Кто получит доплату к пенсии в 2026 году

Кто сможет получить дополнительные деньги к пенсии, и каким будет размер надбавок в 2026 году? Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года

С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов. В частности, не будет таких названий, как коньяк, шампанское, портвейн, херес.

В каких странах ЕС социальные выплаты украинцам сокращают

Денежная помощь украинцам за границей изменилась практически повсюду. Она либо стала меньше, либо некоторые страны отменили ее вообще. Детально о положении в разных странах ЕС читайте здесь.

