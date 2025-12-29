0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: выплаты военным, условие отмены военного положения, доплата к пенсии в 2026 году

50
В понедельник, 29 декабря, мы разбирались, какие выплаты получают военные в 2026 году. Об этом читайте в новой статье:
Какие выплаты, льготы и гарантии получают военные в 2026 году
Цифровые помощники для предпринимателей
Как сообщает Минцифры, запустили ИИ-ассистентов на портале «Дія. Бізнес», которые станут персональным бизнес-помощником. ИИ уточнит запрос, сформирует индивидуальную подборку материалов, сервисов и поддерживаемых программ и подскажет следующие шаги.
Цена аренды 1-комнатных квартир в Украине
Как говорит инфографика ОLХ, почти во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше всего подорожала аренда в Одессе и Харькове.
🌁Кстати, дистанционное приобретение недвижимости в Дубае уже стало привычной практикой для иностранных инвесторов, но за внешней простотой этого процесса скрывается немало нюансов. Как на самом деле работает инвестирование без личного присутствия? Об этом читайте в статье:
🏙️Как купить недвижимость в Дубае дистанционно: гайд для инвестора
Ключевое условие для отмены военного положения
Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны рф. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Сколько украинцы будут платить за электроэнергию
С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года. Об этом сообщается в решении Кабинета Министров.
ТОП-8 фактов и цифр рынка труда в 2025 году
В 2025 г. украинский бизнес продолжил свое восстановление. О продолжении работы в полном объеме говорят 91% компаний. Это на 5% больше, чем в прошлом году. 8% работают частично, но планируют возобновить работу.
Кто получит доплату к пенсии в 2026 году
Кто сможет получить дополнительные деньги к пенсии, и каким будет размер надбавок в 2026 году? Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года
С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов. В частности, не будет таких названий, как коньяк, шампанское, портвейн, херес.
В каких странах ЕС социальные выплаты украинцам сокращают
Денежная помощь украинцам за границей изменилась практически повсюду. Она либо стала меньше, либо некоторые страны отменили ее вообще. Детально о положении в разных странах ЕС читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйПенсияКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems