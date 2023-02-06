День финансов: выплаты военным, пошлина на ввоз беспилотников, э-выписка о месте регистрации — Finance.ua

День финансов: выплаты военным, пошлина на ввоз беспилотников, э-выписка о месте регистрации Сегодня 17:50

В понедельник, 6 февраля, объясним, что изменится в выплатах военным и как сгенерировать выписку о регистрации.

Выплаты военным. С 1 февраля 2023 года дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий. В Минобороне С 1 февраля 2023 года дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий. В Минобороне подробно разъяснили , что изменится в выплатах военным.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro — наподобие Military Prozorro.

НДС и пошлины на ввоз беспилотников отменены. Верховная Рада одобрила законопроекты, Верховная Рада одобрила законопроекты, отменяющие пошлины и НДС на ввоз в Украину беспилотников, тепловизоров, приборов ночного видения и раций. Ввозить амуницию для военных без уплаты пошлины и НДС можно до 1 января 2024 года.

Отменяют также налоговые льготы для игорного бизнеса. Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Выплаты пенсионерам. Правительство запланировало в марте провести Правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий . В среднем пенсии украинцев после индексации должны вырасти на 5%. В Пенсионном фонде говорят, что в первую очередь будут индексировать страховые пенсии — по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца, за выслугу лет.

Кто сейчас активно ищет работу. По данным Опендатабота, в январе к декабрю количество вакансий выросло на 12%. Это По данным Опендатабота, в январе к декабрю количество вакансий выросло на 12%. Это рекордное количество вакансий после полномасштабного вторжения. В начале января на рынке активизировались в поисках работы литературные редакторы, учителя начальных классов, делопроизводители, пресс-секретари и SEO-специалисты. Их резюме было размещено больше всего.

Каждый плательщик ЕСВ должен предоставить в налоговую справку-расчет на выплату заработной платы в электронной форме. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет или через вебпортал ГНС.

Справка о регистрации места жительства больше не требуется. В Украине запустили В Украине запустили электронную выписку о месте жительства. Ее можно получить в приложении «Дія». Чтобы сгенерировать электронную выписку, нужно открыть приложение «Дія» и перейти к «Услугам». Далее — выбрать пункт «Справки и выписки» и выбрать «Выписка о месте жительства». После этого необходимо заказать документ. Если информация о человеке содержится в реестре — выписка будет сформирована.

Кстати, приложение «Дія» в качестве основы для создания собственных цифровых приложений планируют использовать не менее пяти стран.

Рынок недвижимости. По данным Dom.Ria, По данным Dom.Ria, средняя стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве составляет 88 246 долларов США, что на 10% больше, чем в декабре 2022 года, и на 21% меньше, чем в январе 2022 года. Спрос на вторичное жилье с индивидуальным отоплением, включая газовое и электрическое, растет почти по всей Украине.

На рынке аренды жилья украинцы стали больше интересоваться квартирами с индивидуальным газовым отоплением. Также соискатели все больше интересуются жильем на более низких этажах.

Покупая технику, владельцы хотят, чтобы она прослужила как можно дольше. Но любая техника выходит из строя. Этого, к сожалению, не изменить. Однако, соблюдая определенные правила, можно с легкостью увеличить срок службы своих девайсов. В новой статье предлагаем десять советов, которым стоит следовать, чтобы техника проработала дольше:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.