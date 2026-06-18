Стиль Lamborghini и запас хода 650 км: каким будет новый электрокар Hyundai (фото) 18.06.2026, 00:49 — Технологии&Авто

Hyundai Ioniq V

Новый недорогой электрический седан Hyundai Ioniq V отличается оригинальным клиновидным дизайном и может проехать 650 км без подзарядки.

Электромобиль Hyundai Ioniq V выйдет на рынок во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар станет первым Hyundai Ioniq китайского производства. Это седан D-класса с нестандартным дизайном в стиле суперкара Lamborghini Countach. У него клиновидный профиль с выраженным «носом» и тонкие светодиодные фары.

Габариты Hyundai Ioniq V 2026:

длина — 4900 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1470 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 1707−1809 кг.

Дизайн и характеристики

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 27-дюймовый экран на передней панели, а также проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Также известно, что для электрокара готовят систему полуавтономного движения.

Новый Hyundai Ioniq V со старта получит две 800-вольтные установки с LFP-батареями CATL:

190 л. с., батарея емкостью 53,5 кВт∙ч, запас хода 520−540 км;

228 л. с., батарея емкостью 66,8 кВт∙ч, запас хода 620−650 км.

Позже линейку пополнит плагин-гибрид с бензиновым генератором.

Фокус По материалам:

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