Стиль Lamborghini и запас хода 650 км: каким будет новый электрокар Hyundai (фото)
Новый недорогой электрический седан Hyundai Ioniq V отличается оригинальным клиновидным дизайном и может проехать 650 км без подзарядки.
Электромобиль Hyundai Ioniq V выйдет на рынок во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокар станет первым Hyundai Ioniq китайского производства. Это седан D-класса с нестандартным дизайном в стиле суперкара Lamborghini Countach. У него клиновидный профиль с выраженным «носом» и тонкие светодиодные фары.
Габариты Hyundai Ioniq V 2026:
- длина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1470 мм;
- колесная база — 2900 мм;
- масса — 1707−1809 кг.
Дизайн и характеристики
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 27-дюймовый экран на передней панели, а также проекция на лобовое стекло. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Также известно, что для электрокара готовят систему полуавтономного движения.
Новый Hyundai Ioniq V со старта получит две 800-вольтные установки с LFP-батареями CATL:
- 190 л. с., батарея емкостью 53,5 кВт∙ч, запас хода 520−540 км;
- 228 л. с., батарея емкостью 66,8 кВт∙ч, запас хода 620−650 км.
Позже линейку пополнит плагин-гибрид с бензиновым генератором.
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