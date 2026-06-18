OpenAI выйдет на биржу с убытком в $39 млрд Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

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Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, завершила 2025 год с чистым убытком около 39 млрд долларов. Это почти в восемь раз больше, чем годом ранее, когда показатель составил около 5 млрд. долларов. Рост убыткба произошел на фоне подготовки компании к возможному выходу на фондовый рынок.

Как пишет Financial Times, аудированная финансовая отчетность OpenAI свидетельствует, что общие расходы компании за 2025 год достигли 34 млрд долларов. Из этой суммы около 19 млрд. долларов было направлено на исследования и разработки, почти 6 млрд. долларов — на маркетинг и продажи. Остальные средства использовали для развития инфраструктуры, привлечения специалистов и создания новых моделей искусственного интеллекта.

Почему убытки такие большие

Значительная часть зафиксированного убытка связана не с основной деятельностью компании, а с особенностями бухгалтерского учета.

До реорганизации в конце 2025 года инвесторы обладали конвертируемыми правами участия, которые по американским стандартам учета считались обязательствами. Из-за стремительного роста стоимости OpenAI переоценка этих прав прибавила около 30 млрд долларов так называемых бумажных расходов.

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Без учета этого фактора, а также неденежных выплат работникам в виде акций и вычислительных кредитов от Microsoft реальный чистый убыток компании составил около 8 млрд долларов.

Доходы растут, компания готовится к бирже

Несмотря на большие затраты, OpenAI продолжает наращивать доходы. По итогам 2025 года выручка компании достигла 13 млрд долларов. В конце года разработчик ChatGPT вышел на уровень около 2 млрд. долларов дохода ежемесячно.

Поддерживать развитие помогает привлечение нового капитала. Ранее в этом году компания получила 122 млрд. долларов финансирования, после чего ее оценка без учета новых инвестиций выросла до 730 млрд. долларов.

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В начале июня OpenAI конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для подготовки к первичному публичному размещению акций. Согласно данным источников Financial Times среди инвесторов и руководителей компании, дебют OpenAI на бирже может состояться осенью 2026 года.

Ожидается, что размещение акций разработчика ChatGPT станет одним из самых крупных IPO в истории, а рыночная оценка компании при выходе на биржу может превысить 850 млрд долларов.

Діло По материалам:

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