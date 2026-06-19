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АМКУ разрешил UPG взять в аренду еще 1 автозаправку группы «Приват»

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет 18 июня разрешил компании «Укрпаллетсистем», входящей в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду еще 1 автозаправку группы «Приват».
Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.
«Дано разрешение ЧП „Укрпалетсистем“ на приобретение контроля над активами ООО „НЕФТАПРАЙМ“ путем получения в аренду активов в виде единого имущественного комплекса — автозаправочной станции», — отмечено в решении АМКУ.
До полномасштабной войны топливная сеть «Привата» была самой большой в Украине и насчитывала более 1500 заправок под разными брендами.
Конечным бенефициарным владельцем большинства этих ООО является Юрий Киперман (1946 г. р., г. Днепр, отец бизнесмена Михаила Кипермана), свидетельствуют данные Youcontrol.
Сеть UPG (Russian Petroleum Group, дословно — Украинская топливная группа), которую контролирует Владимир Петренко (официальная владелица — его сестра Юлия Васковская), входит в тройку крупнейших операторов рынка по количеству станций и объемам реализации горючего.
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Компания имеет полное логистическое самообеспечение и один из самых больших в стране автопарков, включающий сотни топливовозов.
Для транспортировки нефтепродуктов также используются собственные железнодорожные вагоны-цистерны.
В 2024 году выручка компании составила 38,4 млрд гривен.
Теперь «Укрпалетсистем» имеет разрешение на аренду 552 автозаправочных станций из группы «Приват» и имеет в собственности 26.
По материалам:
Finance.ua
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