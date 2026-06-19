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АМКУ не выявил признаков сговора на рынке горючего

Энергетика
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АМКУ не выявил признаков сговора на рынке горючего
АМКУ не выявил признаков сговора на рынке горючего
Антимонопольный комитет Украины не выявил признаков антиконкурентных согласованных действий на рынке светлых нефтепродуктов.
В то же время отмечает необходимость оперативного снижения розничных цен на топливо в соответствии с падением мировых котировок на нефть.
Об этом заявил председатель АМКУ Павел Кириленко в эфире «Суспільного».
По его словам, Комитет осуществляет контроль за ситуацией на рынке и с марта этого года проводит соответствующее изучение и анализ.
«Повышение было вызвано четкими экономическими и понятными факторами. Поэтому основание полагать, что произошли антиконкурентные согласованные действия в виде договоренностей, похожих действий между участниками рынка реализации светлых нефтепродуктов не установлены по состоянию на сейчас в связи с тем, что есть четкие экономические факторы», — сказал Кириленко.
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В то же время, он отметил, что рынок неравномерно реагировал на изменения мировых цен, а розничные цены менялись скорее на этапе роста, чем в период снижения котировок на нефть.
«Розничные цены, их изменения происходили более быстро… в связи с объяснением, что необходимо формировать дальнейший закупочный портфель, чтобы не повлекло за собой это дефицит топлива на украинском рынке», — отметил глава АМКУ.
Кириленко сообщил, что в апреле АМКУ рекомендовал операторам рынка светлых нефтепродуктов реагировать на изменение мировых котировок как базового индикатора формирования цен.
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Он также подчеркнул, что последнее снижение цен на нефть примерно на 17% должно отображаться на розничном рынке горючего.
«Это можно делать здесь и сейчас уже, потому что снижение цены достаточно устойчивым и последовательным. Поэтому затягивать здесь нет никакого смысла для реализаторов светлых нефтепродуктов», — сказал Кириленко.
Ранее Finance.ua писал, что мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель. В краткосрочной перспективе эксперты допускают удешевление горючего, однако уже в конце лета ситуация может измениться. Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин.
Мы писали, что в течение второго месяца войны на Ближнем Востоке в ряде европейских стран цена топлива начала снижаться. В частности, бензин подешевел в Польше, Австрии, Ирландии, Румынии и менее чем на 1% - в Украине. Дизель больше всего упал в цене в Польше, Чехии, Австрии, Румынии и Греции.
В то же время в некоторых странах удорожание продолжалось. Несмотря на то, что администрация Трампа заявляет о завершении войны в Иране, военное положение сохраняется, а блокада иранских портов продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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