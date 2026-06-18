Бензин в Украине может подешеветь на 10 грн — эксперты Сегодня 09:11 — Энергетика

Заправка автомобиля бензином

После предварительных договоренностей между США и Ираном о мирном разрешении конфликта мировые цены на нефть начали резко снижаться. Эксперты не исключают, что котировки могут вернуться к уровням начала года, а в Украине это может запустить процесс удешевления топлива в ближайшие недели.

Рынок отреагировал на перспективу открытия Ормузского пролива

Профильные эксперты отмечают, что США и Иран согласовали предварительные условия мирного урегулирования конфликта, продолжавшегося с конца февраля.

Одним из ключевых условий стало возобновление судоходства через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.

На новости рынок отреагировал почти мгновенно. Стоимость нефти марки Brent за день снизилась почти на 5% — около 83 долларов за баррель. Американская нефть WTI также потеряла почти 5% стоимости и подешевела до 80,83 доллара за баррель.

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Еще несколько недель назад ситуация была обратной. После блокировки Ормузского пролива цена Brent превышала 114 долларов за баррель, а WTI достигала 113 долларов. Именно это стало одним из главных факторов удорожания горючего в мире, в том числе и в Украине.

Почему украинские АЗС не снизят цены сразу

Поскольку Украина почти полностью зависит от импортного горючего, изменения на мировом нефтяном рынке быстро влияют на внутренние цены.

При обострении ситуации вокруг Ирана средняя стоимость дизельного топлива в Украине достигала 91,40 грн за литр, что на 48% больше по сравнению с докризисным уровнем. Бензин А-95 подорожал до 76 грн за литр, а автогаз — до 49,17 грн.

На середину июня дизель стоит около 82,46 грн за литр, а бензин А-95 — свыше 75 грн. В то же время, мгновенного удешевления на АЗС не будет.

Причина в том, что операторы рынка уже закупили значительные объемы нефтепродуктов по высоким ценам. Поэтому более дешевая нефть не может сразу отобразиться на розничной стоимости горючего.

Аналитик компании «НефтеРынок» Александр Сиренко прогнозирует, что коррекция цен может занять несколько недель. По его словам, после полного возобновления поставок через Ормузский пролив рынок будет постепенно избавляться от дорогостоящих запасов, что создаст условия для дальнейшего снижения цен.

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Насколько может подешеветь горючее

Директор ТД «Сокар Украина» Андрей Бычков отмечает, что после уведомлений о возможном мирном соглашении закупочные цены на топливо уже снизились примерно на 100 долларов за тонну.

Однако для ощутимого эффекта на украинских АЗС удешевление должно составить 200−300 долларов за тонну. В этом случае розничные цены могут снизиться примерно на 10 грн за литр.

Пока эксперты оценивают потенциал ближайшего снижения в пределах 1−2 грн за литр. При этом возврат к ценам на уровне 50−60 грн. за литр они считают маловероятным.

На стоимость горючего продолжают влиять курс доллара , логистические расходы, налоги, акцизы и контракты импортеров. Поэтому даже при благоприятном развитии событий эффект удешевления нефти будет проявляться постепенно.

Эксперты также отмечают, что дальнейшая ситуация будет в значительной степени зависеть от действий нефтедобывающих стран Ближнего Востока. После нескольких месяцев перебоев с поставками производители могут попытаться быстро нарастить экспорт, чтобы вернуть утраченные позиции на мировом рынке, что будет дополнительно давить на цены.

Обозреватель По материалам:

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