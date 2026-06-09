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OpenAI превратит ChatGPT в «суперприложение» перед выходом на биржу

Технологии&Авто
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ChatGPT
ChatGPT
ChatGPT, ставший одним из самых популярных цифровых сервисов в мире, может вскоре существенно измениться. OpenAI готовит наибольшее обновление в истории платформы, превращая ее в своеобразное «суперприложение» со встроенными инструментами для программирования, генерации контента и работы ИИ-агентов.
Компания надеется, что это поможет увеличить доходы и укрепить позиции на фоне жесткой конкуренции на рынке искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters.

ChatGPT станет центром новых сервисов

Как сообщает Financial Times, OpenAI работает над масштабной перестройкой ChatGPT. Компания планирует сделать сервис универсальной платформой, где пользователи смогут не только общаться с чат-ботом, но и активно использовать инструменты для написания кода, создания изображений и выполнения более сложных задач с помощью ИИ-агентов.
Ожидается, что первые изменения появятся уже в ближайшие недели в вебверсии и мобильных приложениях ChatGPT.
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Одним из главных направлений развития станет Codex — продукт OpenAI для программирования. По данным издания, компания планирует предоставить ему больше ресурсов и сделать его более заметной частью экосистемы ChatGPT.
Для этого OpenAI обновляет интерфейс сервиса. Пользователи будут чаще направляться к функциям программирования, генерации изображений и партнерских сервисов, среди которых Canva и Booking.com.
Издание отмечает, что большинство пользователей Codex уже сейчас — платные клиенты.

Источники доходов

OpenAI все активнее ориентируется на корпоративный сегмент. По информации Financial Times, около 2 млн компаний-клиентов обеспечивают около 40% выручки OpenAI. К концу года этот показатель может возрасти до 50%.
Поэтому компания перераспределяет ресурсы в пользу бизнес-решений и усиливает конкуренцию с одним из главных соперников на рынке ИИ — Anthropic.
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Подготовка к возможному выходу на биржу

Масштабная модернизация ChatGPT проходит на фоне сообщений о возможном выходе OpenAI на фондовый рынок.
Ранее издание Reuters сообщало, что компания может готовить конфиденциальную заявку на IPO в США. В то же время, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман неоднократно отмечал, что компания не привязывается к конкретным срокам и рассмотрит выход на биржу тогда, когда это будет целесообразно.
Сегодня ChatGPT имеет более 900 млн активных пользователей в неделю, а количество платных подписчиков превысило 50 млн. Именно поэтому OpenAI стремится превратить свой флагманский продукт в полноценную платформу, которая станет центральной точкой доступа к разным инструментам искусственного интеллекта.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
OpenAIChatGPT
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