ChatGPT станет более «личным»: OpenAI научила чат-бот лучше помнить пользователей 08.06.2026, 00:02 — Технологии&Авто

Новая функция работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из многих предыдущих разговоров

OpenAI объявила о масштабном обновлении системы памяти ChatGPT, которое сделает чат-бот более персонализированным и полезным для пользователей.

Особое внимание компания уделила владельцам бесплатных аккаунтов, которые впервые получат доступ к новым возможностям автоматического запоминания информации.

Новая архитектура памяти

Первая функция памяти OpenAI запущена в апреле 2024 года. Она работала довольно просто: пользователь должен был прямо попросить ChatGPT запомнить определенный факт или предпочтение. Однако с течением времени такая система оказалась ограниченной, поскольку накопленные данные могли терять актуальность.

Первую функцию памяти OpenAI запустила в апреле 2024 года

Чтобы решить эту проблему, компания разработала технологию под названием dreaming. Она работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из многих предыдущих разговоров, формируя более целостное представление о пользователе без необходимости отдельных команд для запоминания.

Теперь OpenAI представила новую архитектуру памяти, которая базируется на dreaming и более мощной и эффективной. Одним из главных новшеств стал «итог памяти» — отдельный раздел, где пользователь может посмотреть, какую информацию о нем хранит ChatGPT. Можно также редактировать, обновлять или удалять эти данные и определять, когда чат-бот должен использовать их в ответах.

Новая архитектура памяти базируется на dreaming и является более мощной и эффективной

По словам компании, новая система лучше сохраняет контекст между разговорами и учитывает интересы человека. К примеру, если пользователь ранее обсуждал фотографию и свою камеру, ChatGPT сможет предлагать совместимые аксессуары или оборудование. Аналогично при планировании путешествий бот будет учитывать предыдущие предпочтения и интересы.

Кроме того, память будет автоматически обновляться со временем, чтобы избежать использования устаревшей информации. Развертывание новой системы уже началось для пользователей Plus и Pro в США, а впоследствии она станет доступна и для бесплатных аккаунтов и других стран.

Развертывание новой системы уже началось для пользователей Plus и Pro в США

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