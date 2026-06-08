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ChatGPT станет более «личным»: OpenAI научила чат-бот лучше помнить пользователей

Технологии&Авто
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Новая функция работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из многих предыдущих разговоров
Новая функция работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из многих предыдущих разговоров
OpenAI объявила о масштабном обновлении системы памяти ChatGPT, которое сделает чат-бот более персонализированным и полезным для пользователей.
Особое внимание компания уделила владельцам бесплатных аккаунтов, которые впервые получат доступ к новым возможностям автоматического запоминания информации.

Новая архитектура памяти

Первая функция памяти OpenAI запущена в апреле 2024 года. Она работала довольно просто: пользователь должен был прямо попросить ChatGPT запомнить определенный факт или предпочтение. Однако с течением времени такая система оказалась ограниченной, поскольку накопленные данные могли терять актуальность.
Первую функцию памяти OpenAI запустила в апреле 2024 года
Первую функцию памяти OpenAI запустила в апреле 2024 года
Чтобы решить эту проблему, компания разработала технологию под названием dreaming. Она работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из многих предыдущих разговоров, формируя более целостное представление о пользователе без необходимости отдельных команд для запоминания.
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Теперь OpenAI представила новую архитектуру памяти, которая базируется на dreaming и более мощной и эффективной. Одним из главных новшеств стал «итог памяти» — отдельный раздел, где пользователь может посмотреть, какую информацию о нем хранит ChatGPT. Можно также редактировать, обновлять или удалять эти данные и определять, когда чат-бот должен использовать их в ответах.
Новая архитектура памяти базируется на dreaming и является более мощной и эффективной
Новая архитектура памяти базируется на dreaming и является более мощной и эффективной
По словам компании, новая система лучше сохраняет контекст между разговорами и учитывает интересы человека. К примеру, если пользователь ранее обсуждал фотографию и свою камеру, ChatGPT сможет предлагать совместимые аксессуары или оборудование. Аналогично при планировании путешествий бот будет учитывать предыдущие предпочтения и интересы.
Кроме того, память будет автоматически обновляться со временем, чтобы избежать использования устаревшей информации. Развертывание новой системы уже началось для пользователей Plus и Pro в США, а впоследствии она станет доступна и для бесплатных аккаунтов и других стран.
Развертывание новой системы уже началось для пользователей Plus и Pro в США
Развертывание новой системы уже началось для пользователей Plus и Pro в США
По материалам:
mezha.media
ChatGPTЧат ботOpenAI
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