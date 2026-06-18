0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько «живет» iPhone, и почему пользователи все реже обновляют смартфоны

Технологии&Авто
10
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro
Раньше пользователи меняли свои iPhone почти как по графику — раз в два года. Сегодня ситуация кардинально иная: пользователи держат смартфоны гораздо дольше, а средний цикл обновления вырос в несколько раз.
Об этом пишет издание BGR.

Как было раньше

В первые годы после появления iPhone пользователи меняли устройства очень часто. Причиной было и быстрое появление новых функций, и значительный рост производительности между поколениями.
Тогда операторы мобильной связи в США часто предлагали субсидированные или даже бесплатные апгрейды при условии контракта. В результате типичный цикл использования составлял примерно 2−3 года.
Дополнительно подержанные модели быстрее теряли производительность после обновлений iOS, что также подталкивало к покупке нового смартфона.

Почему сегодня iPhone «живет» дольше

Современные iPhone стали более мощными и стабильными. Большинство пользователей уже не замечают серьезного падения скорости даже спустя несколько лет использования.
Также исчезли щедрые субсидии от операторов, поэтому финансовый стимул обновляться каждые два года фактически исчез. В результате цикл вырос до 4−6 лет и более.
Многие владельцы просто меняют батарею или мелкие компоненты, вместо покупки нового устройства.
Читайте также
По данным опросов, большинство пользователей сегодня держат iPhone примерно 3−4 года, а часть значительно дольше. Иногда обновление происходит не из-за «устаревшей», а из-за механических повреждений или износа батареи.
Некоторые пользователи отмечают, что замена аккумулятора позволяет продлить жизнь смартфону еще на несколько лет без потери производительности.
Несмотря на более длинные циклы использования, это не помешало Apple показывать высокие финансовые результаты — спрос на новые модели остается стабильным.
Как пишут эксперты, современные модели получают более долгую поддержку iOS, что позволяет использовать их много лет без потери актуальности. Большинство устройств получают обновления не менее 5 лет.
Место для вашей рекламы
Также существенно улучшилась прочность корпусов и защита от повреждений. Начиная с новых поколений, iPhone получили водозащиту и значительно лучшую устойчивость к падениям благодаря усиленным материалам.
В результате смартфоны стали не только более быстрыми, но и гораздо более выносливыми в повседневном использовании.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
iPhoneAppleСмартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems