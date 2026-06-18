Сколько «живет» iPhone, и почему пользователи все реже обновляют смартфоны Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

iPhone 11 Pro

Раньше пользователи меняли свои iPhone почти как по графику — раз в два года. Сегодня ситуация кардинально иная: пользователи держат смартфоны гораздо дольше, а средний цикл обновления вырос в несколько раз.

Об этом пишет издание BGR

Как было раньше

В первые годы после появления iPhone пользователи меняли устройства очень часто. Причиной было и быстрое появление новых функций, и значительный рост производительности между поколениями.

Тогда операторы мобильной связи в США часто предлагали субсидированные или даже бесплатные апгрейды при условии контракта. В результате типичный цикл использования составлял примерно 2−3 года.

Дополнительно подержанные модели быстрее теряли производительность после обновлений iOS, что также подталкивало к покупке нового смартфона.

Почему сегодня iPhone «живет» дольше

Современные iPhone стали более мощными и стабильными. Большинство пользователей уже не замечают серьезного падения скорости даже спустя несколько лет использования.

Также исчезли щедрые субсидии от операторов, поэтому финансовый стимул обновляться каждые два года фактически исчез. В результате цикл вырос до 4−6 лет и более.

Многие владельцы просто меняют батарею или мелкие компоненты, вместо покупки нового устройства.

По данным опросов, большинство пользователей сегодня держат iPhone примерно 3−4 года, а часть значительно дольше. Иногда обновление происходит не из-за «устаревшей», а из-за механических повреждений или износа батареи.

Некоторые пользователи отмечают, что замена аккумулятора позволяет продлить жизнь смартфону еще на несколько лет без потери производительности.

Несмотря на более длинные циклы использования, это не помешало Apple показывать высокие финансовые результаты — спрос на новые модели остается стабильным.

Как пишут эксперты, современные модели получают более долгую поддержку iOS, что позволяет использовать их много лет без потери актуальности. Большинство устройств получают обновления не менее 5 лет.

Также существенно улучшилась прочность корпусов и защита от повреждений. Начиная с новых поколений, iPhone получили водозащиту и значительно лучшую устойчивость к падениям благодаря усиленным материалам.

В результате смартфоны стали не только более быстрыми, но и гораздо более выносливыми в повседневном использовании.

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