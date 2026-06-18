Сколько «живет» iPhone, и почему пользователи все реже обновляют смартфоны

Раньше пользователи меняли свои iPhone почти как по графику — раз в два года. Сегодня ситуация кардинально иная: пользователи держат смартфоны гораздо дольше, а средний цикл обновления вырос в несколько раз.
По данным опросов, большинство пользователей сегодня держат iPhone примерно 3−4 года, а часть значительно дольше. Иногда обновление происходит не из-за «устаревшей», а из-за механических повреждений или износа батареи.
Некоторые пользователи отмечают, что замена аккумулятора позволяет продлить жизнь смартфону еще на несколько лет без потери производительности.
Несмотря на более длинные циклы использования, это не помешало Apple показывать высокие финансовые результаты — спрос на новые модели остается стабильным.
Как пишут эксперты, современные модели получают более долгую поддержку iOS, что позволяет использовать их много лет без потери актуальности. Большинство устройств получают обновления не менее 5 лет.
Также существенно улучшилась прочность корпусов и защита от повреждений. Начиная с новых поколений, iPhone получили водозащиту и значительно лучшую устойчивость к падениям благодаря усиленным материалам.
В результате смартфоны стали не только более быстрыми, но и гораздо более выносливыми в повседневном использовании.