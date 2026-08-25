День финансов: выплаты при потере работы, добровольные пенсионные фонды, дома в селе для ВПЛ Сегодня 17:32

Во вторник, 25 августа стало известно, что открылись выплаты тем, кто потерял работу, а также, кто из ВПЛ может получить дом в селе.

«Домики в селе для ВПЛ»

Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается одним из самых острых. Программа «Домики в селе для ВПЛ» позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности, однако вокруг этого процесса возникает немало юридических нюансов и вопросов. Рассказываем о ключевых аспектах и ​​правилах предоставления жилья в селе для переселенцев.

Добровольные пенсионные фонды

По состоянию на конец І квартала 2026 года активы негосударственных пенсионных фондов составили около 7,6 млрд грн, а количество их участников — 889,2 тыс. человек, из которых получили/получают пенсионные выплаты 92,5 тыс. человек. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который подал на регистрацию законопроект «О добровольных пенсионных фондах».

Выплаты при потере работы

25 августа международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы». Новая категория предусматривает возможность фиксации требований о компенсации заработка, который человек не смог получить из-за потери работы, вызванной войной.

Укрпочта будет доставлять продукты украинцам

Укрпочта начинает сотрудничество с World Central Kitchen (WCK) — международной организацией, которая помогает с питанием для людей, пострадавших от войн и стихийных бедствий.

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение

Документ Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве в сфере военного искусственного интеллекта (ИИ).Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Киеве.

Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше

Украинцам, которые получили PESEL UKR на основании документа, отличного от загранпаспорта, или обновили паспортные документы, необходимо актуализировать данные в реестре PESEL.

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С 1 сентября 2026 года вдвое возрастут академические стипендии для студентов заведений профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Подробно — здесь.

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